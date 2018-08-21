سید حسن صدوق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح ساماندهی حق‌التدریس‌ها و حق‌التحقیق‌ها گفت: این طرح در دستور کار وزارت علوم قرار گرفته و در واقع یک طرح جایگزین است.

وی افزود: به عنوان مثال، ممکن است استاد دانشکده ای ۶ تا ۸ ساعت تدریس کند و علاوه بر آن نیاز باشد که درسی را نیز اضافه بر این تعداد تدریس کند، این استاد دانشگاه برای تدریس اضافه ای که انجام می دهد، علاوه بر حقوق خود وجهی را دریافت می کند، ولی انتظار دانشگاه این است که استاد تدریس آن درس اضافه را جزء وظایف ذاتی خود دانسته و دیگر وجه اضافی برای آن پرداخت نشود.

صدوق ادامه داد: این کار باعث می شود دانشگاه از محل وجهی که بابت حق التدریس و حق التحقیق پرداخت می کند، صرفه جویی انجام دهد که اعتبار این صرفه جویی نیز خود به نوعی متوجه حقوق اعضای هیات علمی می شود به عنوان مثال از این منابع صرفه جویی شده و پایه های تشویقی به اساتید ارائه می شود.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی افزود: البته هدفمندسازی و بهینه‌سازی حق‌التدریس‌ها را ما در دانشگاه شروع کرده بودیم و ساماندهی وضعیت حق‌التدریس‌ها در ترم‌های اخیر منتج به ۲۰۰۰ ساعت صرفه‌جویی شد که معادل ریالی آن ۲ میلیارد تومان صرفه‌جویی برای دانشگاه همراه داشته است.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی افزود: در جلسۀ مشترکی که با وزارت علوم برگزار شد، با اصل موضوع و طرح پیشنهادی به این معنی که حقوق حق التدریس دروس اضافی حذف و رساله های دکتری کاهش یابد مخالفتی وجود نداشت. در عوض با اعطای پایه های تشویقی که محل این صرفه‌جویی ها حاصل می‌شود، موافقت شد.

وی افزود: البته در خصوص روش و جدول امتیازی که جایگزین آن می شود، دانشگاه ها خواستار سپردن تصمیم‌گیری به خود هستند.

رئیس دانشگاه در ادامه تأکید کرد که این صرفا یک طرح پیشنهادی است و نبایستی دغدغه ای در شرایط کنونی ایجاد کند.