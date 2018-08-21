مربی تیم دوچرخه سواری: بدشانسی دومدال ارزشمند تیم را به باد داد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، صدیقی راد کمک مربی و تکنیسین تیم ملی دوچرخه سواری کراس کانتری کشورمان در خصوص از دست رفتن دومدال دوچرخه سپاری کوهستان به دلیل نقص فنی گفت: هم تایر دوچرخه زنجانیان و هم زنجیر چرخ پرتو آذر بهترین برند موجود دنیا بود اما متاسفانه وقتی قرار باشد بخت و اقبال با شما یار نباشد دیگر هیچ چیزی مانع بدشانسی نمی شود.

وی ادامه داد: با تاکید رئیس فدراسیون بهترین تجهیزات و امکانات را برای این دو ورزشکار کوهستان فراهم کرده بودیم اما متاسفانه نشد که آنان شایستگی خود را نشان دهند.

صدیقی راد با اشاره به از دست رفتن دو مدال اظهار داشت: رکوردها و تایمهای ثبت شده ثابت می کند که هر دو ورزشکارمان روی سکو بودند اگر این اتفاقات نمی افتاد. هنوز در عجبم چه چیزی باعث شد تا این دو مدال را از دست بدهیم.

تکنیسین تیم ملی کشورمان در پایان گفت: به هر حال از عملکرد هر دو ورزشکار کشورمان رضایت کامل را داریم چرا که علیرغم نقص فنی دوچرخه هایشان با غیرت تمام به عناوین چهارم و پنجم دست یافتند.