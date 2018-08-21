کنارنگ و رازقیان در اسلالوم به نیمه نهایی رسیدند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی، در ادامه مسابقات قایقرانی بازیهای آسیایی اندونزی دیدارهای اسلالوم از امروز آغاز به کار کرد. در اولین روز این مسابقات محمد مهدی کنارنگ در کانوی مردان با رکورد ۱۱۳.۸۰ ثانیه در رده سیزدهم دور مقدماتی قرار گرفت و به نیمه نهایی صعود کرد.

همچنین رکسانا رازقیان پاروزن بخش کایاک اسلالوم با زمان ۱۲۲.۲۶ ثانیه در رده هفتم دور مقدماتی قرار گرفت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. در این ماده ۱۰ قایقران به نیمه نهایی رسیدند.

این رقابتها در بخش کایاک مردان و کانوی زنان ادامه دارد.