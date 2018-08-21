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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۵۴

عضویت ۲۰ نماینده از ایران در کرسی‌های بین‌المللی کشتی دنیا

عضویت ۲۰ نماینده از ایران در کرسی‌های بین‌المللی کشتی دنیا

کشتی ایران ۲۰ نماینده با مسئولیت های مختلف را در کرسی‌های بین المللی کشتی دنیا داراست.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات صاحب کرسی‌ ایرانی در عرصه بین المللی کشتی به شرح زیر است:

دبیرکل شورای کشتی آسیا: حمید بنی تمیم
کمیسیون رشته‌های سنتی وابسته به اتحادیه و رییس کمیته کشتی پهلوانی: علیرضا حیدری
کمیسیون پزشکی و ضددوپینگ: صادق محبوبی
کمیسیون رسانه: صدرالدین کاظمی
کمیسیون دوستان کشتی(wrestling friends): ابوالفضل انصاری
کمیسیون فنی: علی اکبر دودانگه
کمیسیون مربیان: حسن رنگرز
کمیسیون علمی: بهمن میرزایی
کمیسیون حقوقی و اخلاق: روزبه وثوق احمدی
کمیسیون کشتی‌های ساحلی: عیسی مومنی
کمیسیون زن و ورزش: فرناز پناهی‌زاده
کمیسیون ورزشکاران: کمیل قاسمی
کمیسیون بازاریابی و اسپانسرینگ: علی افتخاری
کمیسیون ورزش برای همه: هومن توکلیان
دبیرکل فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی: سلطانعلی ترخاق
خزانه دار فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی: حسین محجوب
دبیرکل کنفدراسیون غرب آسیا: حمید بنی تمیم
رییس کمیته کشتی های سنتی شورای کشتی آسیا: عیسی مومنی
عضو کمیسیون پزشکی شورای کشتی آسیا: دکتر صادق محبوبی
مسئول کمیته برگزاری مسابقات کنفدراسیون غرب آسیا: سودابه مختاری

کد مطلب 4380843

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