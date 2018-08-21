به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات صاحب کرسی‌ ایرانی در عرصه بین المللی کشتی به شرح زیر است:

دبیرکل شورای کشتی آسیا: حمید بنی تمیم

کمیسیون رشته‌های سنتی وابسته به اتحادیه و رییس کمیته کشتی پهلوانی: علیرضا حیدری

کمیسیون پزشکی و ضددوپینگ: صادق محبوبی

کمیسیون رسانه: صدرالدین کاظمی

کمیسیون دوستان کشتی(wrestling friends): ابوالفضل انصاری

کمیسیون فنی: علی اکبر دودانگه

کمیسیون مربیان: حسن رنگرز

کمیسیون علمی: بهمن میرزایی

کمیسیون حقوقی و اخلاق: روزبه وثوق احمدی

کمیسیون کشتی‌های ساحلی: عیسی مومنی

کمیسیون زن و ورزش: فرناز پناهی‌زاده

کمیسیون ورزشکاران: کمیل قاسمی

کمیسیون بازاریابی و اسپانسرینگ: علی افتخاری

کمیسیون ورزش برای همه: هومن توکلیان

دبیرکل فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی: سلطانعلی ترخاق

خزانه دار فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی: حسین محجوب

دبیرکل کنفدراسیون غرب آسیا: حمید بنی تمیم

رییس کمیته کشتی های سنتی شورای کشتی آسیا: عیسی مومنی

عضو کمیسیون پزشکی شورای کشتی آسیا: دکتر صادق محبوبی

مسئول کمیته برگزاری مسابقات کنفدراسیون غرب آسیا: سودابه مختاری