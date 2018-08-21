به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات صاحب کرسی ایرانی در عرصه بین المللی کشتی به شرح زیر است:
دبیرکل شورای کشتی آسیا: حمید بنی تمیم
کمیسیون رشتههای سنتی وابسته به اتحادیه و رییس کمیته کشتی پهلوانی: علیرضا حیدری
کمیسیون پزشکی و ضددوپینگ: صادق محبوبی
کمیسیون رسانه: صدرالدین کاظمی
کمیسیون دوستان کشتی(wrestling friends): ابوالفضل انصاری
کمیسیون فنی: علی اکبر دودانگه
کمیسیون مربیان: حسن رنگرز
کمیسیون علمی: بهمن میرزایی
کمیسیون حقوقی و اخلاق: روزبه وثوق احمدی
کمیسیون کشتیهای ساحلی: عیسی مومنی
کمیسیون زن و ورزش: فرناز پناهیزاده
کمیسیون ورزشکاران: کمیل قاسمی
کمیسیون بازاریابی و اسپانسرینگ: علی افتخاری
کمیسیون ورزش برای همه: هومن توکلیان
دبیرکل فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی: سلطانعلی ترخاق
خزانه دار فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی: حسین محجوب
دبیرکل کنفدراسیون غرب آسیا: حمید بنی تمیم
رییس کمیته کشتی های سنتی شورای کشتی آسیا: عیسی مومنی
عضو کمیسیون پزشکی شورای کشتی آسیا: دکتر صادق محبوبی
مسئول کمیته برگزاری مسابقات کنفدراسیون غرب آسیا: سودابه مختاری
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