جلوگیری از لغو بی مورد سرویس معلولان و برخورد با پرسنل متخلف

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی در جلسه علنی شورای شهر تهران گفت:عدم تحقق دسترس پذیری شهر برای معلولان سبب شده است تا این گروه از شهروندان از حق زندگی در شهر به صورت کامل برخوردار نشوند، در این شرایط هرچه میزان معلولیت جسمی و حرکتی عزیزان بیشتر باشد، مشکلاتشان برای رفت و آمد، کار و زندگی در سطح محله و شهر بیشتر است.



وی ادامه داد: در چنین شرایطی فراهم نمودن دسترسی،حمل و نقل آسان برای رتق و فتق امور تحصیلی، درمانی و نیازهای حیاتی این عزیزان کمترین خدمتی است که شهرداری از طریق سامانه حمل و نقل ویژه جانبازان و معلولان باید ارائه کند.



این عضو شورای شهر تهران گفت: متاسفانه این خدمت رسانی در ماههای اخیر با لغو سرویس از سوی سامانه در خدمت رسانی به جانبازان و معلولان مواجه شده است و فقدان ارائه دلیل شفاف برای لغو سرویس رزرو شده سبب شده است تا در پیگیری های تلفنی شهروندان اپراتورهای سامانه به جای پاسخ درست و مؤدبانه به بداخلاقی و در مواردی توهین به شهروندان مبادرت کنند که این رفتار ناشایست سبب دلگیری و طرح شکایت معلولان در سامانه نظارت همگانی ۱۸۸۸ شهرداری تهران شده است، که به این موضوع در گزارش شماره ۱۲/۱۱۳۷/۹۷/م سازمان بازرسی شهرداری تهران نیز اشاره شده است.



وی افزود: متاسفانه هنگامی که نمی توانیم انتظار به حق جانبازان و معلولان عزیز در خدمت رسانی به موقع و با کیفیت را پاسخگو باشیم، شاهد آن هستیم که یک کارمند خاطی با بی ادبی به جای پوزش و عذر خواهی با رفتار بی ادبانه و توهین آمیز خود زمینه نارضایتی و احساس تبعیض نسبت به این عزیزان را فراهم می سازد، این روند و رفتار واقعا غیر قابل پذیرش و نیازمند برخورد با متخلفان است.



به عنوان نماینده مردم تهران در اجرای بند ۳ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور، درباره « لزوم خدمت رسانی شایسته سامانه حمل و نقل ویژه جانبازان و معلولین(سامانه تلفنی ۶۳۰۵) به این عزیزان و جلوگیری از بی نظمی و لغو بی مورد سرویس ها و برخورد با پرسنل متخلفی که با رفتار بی ادبانه خود زمینه نارضایتی این شهروندان عزیز را فراهم آوردند» به شهرداری تهران تذکر می دهم.

امیدوارم با اقدام به موقع، موثر و اهتمام شهردار تهران، شاهد توجه بیش از پیش به دسترس پذیر کردن تهران برای زندگی همه شهروندان به ویژه جانبازان و معلولان عزیز باشیم.