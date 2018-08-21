دعای عرفه برای اثبات حقانیت شیعه کافی است/امر خداوند متعال به دعا

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن فکری، استاد حوزه علمیه و پژوهشگر نهج البلاغه و صحیفه سجادیه درباره اهمیت نیایش و روز عرفه گفت: روز عرفه روز نیایش حاجیان و سایر مومنان است، چه آنهایی که در صحرای عرفات هستند و چه مومنانی که در سایر مکان ها هستند. توفیق دعا و استغفار در این روز برای مومنان است. فرهنگ دعا و مناجات بین انبیاء و پیغمبران الهی رسم بوده و بخشی از سبک زندگی مومنانه، لازمه دعا و نیایش با خداست. معصومان (ع) این سنت حسنه نیایش را داشته اند و به دیگران سفارش می کردند.

همه معصومین دعای عرفه مختص به خودشان داشته اند

وی ادامه داد: روایاتی را مرحوم کلینی در کتاب شریف الکافی مبنی بر اهمیت این روز به جهت روز استغفار و بخشش آورده است. سیره معصومان(ع) بر نیایش و به خصوص دعای عرفه بوده و هر کدام از این بزرگواران دعای عرفه ای مختص به خودشان داشته اند و البته دعای عرفه امام حسین(ع) مشهور شده است. دعای عرفه مضامین بلندی را برای ارتقای روح انسان دارد؛ امام سجاد (ع) نیزدعای ۴۷ صحیفه سجادیه این کتاب انسان ساز را به دعای عرفه اختصاص داده است و همچنین امام صادق (ع) و سایر ائمه (ع) دعای عرفه دارند.

دعای عرفه برای اثبات حقانیت شیعه کافی است

وی با بیان اینکه دعاهای معصومان(ع) فقط دعا نیست بلکه خودش دانشگاهی برای ساخت انسان است، گفت: بخشی از معارف مذهب حقه شیعه در این دعاها نهفته است. شما در کتاب صحیفه سجادیه مشاهده می کنید که حضرت زین العابدین(ع) با خدای خودش مناجات و دعا داشته است ولی در صدد تربیت مومنان است و به انسان می آموزد که در مواجهه با خدا و خلق و خودت و طبیعت چگونه نگاه و رفتار کن و این بی نظیر است. واقعاً اگر غیر از کتاب صحیفه سجادیه و همین دعای عرفه اگر مطلبی دیگری تا به امروز از احادیث به دست ما نرسیده بود برای حقانیت مذهب شیعه کافی بود.

دعای عرفه، برگردان مفاهیم قرآن

حجت الاسلام فکری گفت: انسان در حال مناجات گاهی چیزهایی می گوید و چون دل شکسته دارد خیلی به ادبیات گفتگویی اش توجه نمی کند و بعد از فراغت از دعا نگاه می کند که جاهایی اشتباه گفته و یا خواسته ای را مطرح کرده که با قرآن و سنت قطعیه الهی و سنت رسول خدا معارض است، ولی شما به مناجات امام حسین(ع) در روز عرفه و یا دعای عرفه امام سجاد(ع) دقت کنید؛ واقعا معجزه را خواهید دید. این کلمات چقدر منظم و چه ادبیات قوی با چه محتوای بلند پشت سر هم آمده است. انگار یک دانشگاه با همه امکاناتش چند ماه وقت صرف کرده تا این دعا را تولید کند. هیچ تعارضی با قرآن ندارد، بلکه برگردان معارف قرآنی است. انسان مدهوش این معرفت بلند امام حسین (ع) می شود.

این کارشناس دینی اظهار داشت: نیایش بخشی از زندگی مومنان است که باید احیا شود. البته در کشور ما ایران با همت مردم و مسئولان این سنت خوب در شبهای قدر و روز عرفه و دعای هفتگی کمیل و ندبه و... دنبال می شود که خیلی به جا و خوب است.

خداوند متعال ما را به دعا امر کرده است

وی افزود: ضرورت دعا و نیایش تا حدی است که خداوند متعال به آن امر کرده است و آیه در قرآن هست که اگر دعا نکنید خداوند متعال با نگاه رحمت به شما نگاه نمی کند و خداوند متعال از بندگان می خواهد که دعا کنند و می فرماید: دعا کنید تا من دعایتان را به اجابت برسانم.

اجابت یعنی بر آورده شدن حاجت آن گونه که خدا می خواهد

وی افزود: اجابت دعا منظور براورده شدن حاجت آن گونه که من می خواهم نیست بلکه اجابت یعنی بر آورده شدن حاجت آن گونه که خدا می خواهد و به خیر انسان است. خوب خدا این خیر را برای من ایجاد کند! این بخشی از زندگی توست که باید به ظرفیت هایی که برای رهایی تو از قید دنیاست برسد و به قول امیر المومنین(ع) شما در این دنیا زنده اید ولی برای آخرت خلق شده اید، تلاش کنید تا خودتان را به کمتر از آخرت نفروشید. انسان با این همه استعداد باید بداند که دنیا نمی تواند جوابگوی نیازهای او باشد. بله شاید بشود نیاز مادی را تا حدی جبران کرد ولی قطعاً نیاز معنوی او در این دنیا جبران نمی شود.

موسیقی و رقص و تخدیر؛ رفع کاذب نیاز به معنویت

وی تصریح کرد: انسان فطرتاً خداجوی است و خداجویی او در سایه نماز و دعاست و کسی که اهل نماز و دعا نیست، در زندگی گمشده ای دارد و آرامش در زندگی را ندارد. شاید با موسیقی و رقص و تخدیر و... بتواند حس نیاز به معنویت را سرپوش بگذارد، ولی این نیاز طبیعی برآورده نخواهد شد. به عنوان مثل کسی که گرسنه است شاید با خوردن شکلات احساس سیری بکند ولی نیاز به غذای او همچنان باقی هست.

راهکار ترویج فرهنگ نیایش با پروردگار

حجت الاسلام فکری در پاسخ به این پرسش که راهکار ترویج فرهنگ نیایش و ارتباط با پروردگار در جامعه چیست، پاسخ داد: نباید القا شود که شما نیاز به نیایش دارید، پس بیاید برایتان جلسه دعا بگذاریم. الان یک سری عرفان های نوظهور باطل هستند که از همین روش برای جذب دیگران استفاده می کنند و کسی که اطلاع ندارد و یا جهل مدرن دارد به دام این شیادان می افتد و هزینه مادی و وقتی و آبرویی می دهد تا به آرامش برسد. اگر علما و خطبای و نخبگان ما به مردم اطلاع رسانی کنند که آرامش و احساس رضایت و دوری از استرس و اضطراب و ترس از فقر و... در زندگی شما بستگی به میزان نیایش شما با خدا و نوع نگاه به آن محرومیت دارد، شاید مردم بیشتر سراغ دعا بروند و زندگی آرامی را دنبال کنند شاید بیشتر سراغ قرآن و کلام معصومان (ع) بروند.

وی با بیان اینکه راهکار دیگر این است که رسانه و هنر به این موضوع بپردازد، گفت: به عنوان مثال اگر فیلمی با نشان دادن آرامش مومنی به خاطر نماز و نیایش و دعا خواندن می تواند از سد مشکلات عبور کند، خوب انگیزه ای می شود برای مخاطبان که این مسیر را طی کنند و موفقیت او را در شیوه مواجهه اش با جریانات درون فردی و معضلات اجتماعی درست نشان داده شود، مردم احساس خوبی پیدا می کنند تا به دعا و نیایش انس بگیرند و البته مطالعه زندگی نامه علما و شهدا را به همه جوانان عزیز سفارش می کنم.

وی در ادامه سخنان گفت: مشکلات اقتصادی از قدیم بوده و هست و خواهد بود و دنیا خاصیتش رنج و درد است، چون دنیا بهشت نیست، دنیاست! شاید بهشت کافر باشد، ولی زندان مومن است! خوب در این زندان کمی رنج وفقرهم هست حال این مشکلات در زندگی انسان باید او را به ستوه بیاورد؟ خیر باید فریاد او را در آورد؟ خیر. باید شیوه برخورد با این مشکل را پیدا کنم تا رنج کمتری بکشم. حضرت علی (ع) می فرمایند اگر آن چه را که خواستی نشد آن چه را که شد بخواه پس باید بدانم هر چقدر دنیا امکانش را از انسان دریغ کند آزادی و بزرگی را باید لباس خود کند؛ در روایات داریم که اگر مصیبت و صبر با همدیگر مسابقه بدهند این صبر است که اول می شود یعنی انسان بداند که همیشه صبر توان بیشتری بر درد دارد و انسان اگر بی تابی کند این مصیبت برایش سخت خواهد آمد و اگر صبر کند مصیبت برایش قابل تحمل است.

حجت الاسلام فکری در پایان گفت: بهترین چیز در این دنیا جان و نفس انسان است. در کربلا مردم برای این که جانشان را تقدیم راه خدا بکنند بر هم سبقت می گرفتند خوب این حرف فدا شدن برای افراد مادی معنی ندارد، زیرا نگاه مادی بر آن است که باید من زنده باشم و دیگران فدای من بشوند. خوب این نگاه الهی نیست همه ما باید جان خود را فدای اسلام و قرآن کنیم. رفتار غلط مسئولان در ما نارضایتی را ایجاد می کند ولی مسئول در مقابل خداوند متعال جوابگوست و روزی به خاطر کم کاری و خلافکاری باید جوابگو باشد؛ اگر به خدا اعتقاد دارد باید خودش را خادم این مردم بداند. بدون تعارف بگویم در تاریخ اعصار مثل مردم ایران و مومنانش سراغ نداریم. این عزیزان پای ولی فقیه ۴۰ سال ایستادند و حرف یاوه گویان داخلی و دشمنان خارجی را نپذیرفتند ما در تاریخ مردمی را می شناسم که ولی خدا را تنها گذاشتند یا آنها را اسیر و شهید کردند. آن مردم پسر پیغمبر را با لبان تشنه شهید کرده و خانواده اش را اسیر و شکنجه کردند و عمل زشت خودشان را توجیه کردند. با خدا باشید و دین خدا را یاری کنید که اگر دین خدا را یاری کنید خدا شما را یاری خواهد کرد.