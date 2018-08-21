تجار روسیه آماده صادرات کالا به مازندران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، کاشنکو ولادیمیر صبح سه شنبه در نشست همکاری های توسعه اقتصادی با بیان اینکه ملاقات استان های روسیه و مازندران سنتی شده است گفت: ظرفیت های زیادی بین دو کشور برای توسعه مناسبات وجود دارد و در ترکیب هیئت اقتصادی روسیه که به مازندران سفر کردند طیف وسیعی از تجار و بازرگانان حضور دارند.

وی افزود: در ترکیب هیئت اقتصادی روسیه، علاوه بر ترکیب سنتی نمایندگان مجامع علمی، ماشین سازی، کشتی سازی و غیره حضور دارند و تجار ما آماده صدور کالاهای خود به ایران و مازندران هستند.

وی گفت: تجار و بازرگانان روسیه آمادگی خرید محصولات مازندران را دارند و برای تشکیل شرکت های مشترک نیز تمایل دارند.

رئیس اتاق بازرگانی ولگاگراد تصریح کرد: اتاق های بازرگانی دو کشور از تجارت و بازرگانان مساعدتهای لازم را به عمل خواهند آورند و امیدواریم برای افزایش حجم مبادلات گامهای خوبی برداریم.

مخانو نماینده مرکز صادرات روسیه با بیان اینکه این مرکز می تواند پایه و اساسی را برای تجار و بازرگانان ایران و روسیه فراهم کند گفت: این مرکز برای توسعه مناسبات اقتصادی ایران و روسیه فعالیت می کند و حمایت های لازم را از صادرکنندگان دو کشور برای پایین آوردن ریسک تجارت به عمل خواهیم آورد.