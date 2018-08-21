مبارزه با مواد مخدر به کلیشه تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، داود گرشاسبی صبح سه شنبه در شورای مبارزه با مواد مخدر، با اشاره به اینکه مبارزه با مواد مخدر به یک کلیشه تبدیل شده است، عنوان کرد: برگزاری جلسات متعدد در شورای مبارزه با مواد مخدر، آن را به یک کلیشه و مطالب تکراری مطرح شده در جلسات را به یک ملکه در ذهن تبدیل کرده است در صورتی که باید طرح های جدید ارائه شود.

وی با اشاره به اینکه مبارزه با مواد مخدر دستوری نمی شود، افزود: مسئولین و متولیان مبارزه با مواد مخدر، درد مشترک با معتادین ندارند، در حالی که اعتیاد در جامعه بیداد می کند و تبعات جبران ناپذیری دارد.

گرشاسبی تاکید کرد: اعتیاد ویرانگر است و نسل آینده را از بین می برد، اما متاسفانه در جلسات مبارزه با مواد مخدر، حب و بغض ها بیشتر از تعامل و همکاری است.

فرماندار ویژه مرند همچنین با اشاره به اینکه مبارزه با مواد مخدر نیازمند تعامل است، عنوان کرد: افکار مطرح شده به عمل تبدیل نمی شود، باید محدودیت ها را از پیش رو برداشت، گاهی برای اجرای یک طرح، باید حتی مصوبات و بخش نامه ها را نیز کنار زد.

معاون استاندار آذربایجان شرقی بر ضرورت افزایش توان اجرایی تاکید و عنوان کرد: مدیران باید ضمن مشورت با کارشناسان زبده، طرز فکر خود را نیز تغییر دهند وگرنه شاهد تکرار مکررات خواهیم بود.

گرشاسبی معتادسازی را یک پروژه علیه انقلاب اسلامی ایران دانست و تصریح کرد: اعتیاد یک پدیده اجتماعی است و مبارزه با آن باید مردم محور و محله مور باشد، امروزه بیشتر مناسبت ها و جشن ها و اعیاد را دولتی کرده ایم و نقش مردم کمرنگ شده است.

فرماندار ویژه مرند اظهار داشت: ماه محرم نزدیک است و مبلغان بهترین فرصت را در اختیار دارند تا مردم را نسبت به خطرات پدیده اجتماعی اعتیاد آگاه کنند.

وی ادامه داد: نهادهای تربیتی باید در این زمینه ورود کنند، ورود نهادهای غیرتربیتی، پاسخ عکس می دهد.

فرماندار ویژه مرند همچنین با انتقاد از کاهش انگیزه در ادارات شهرستان مرند گفت: روابط بین بخشی ادارات شهرستان ویژه مرند باید تقویت پیدا کند، تمامی پیگیری های ادارات این شهرستان در سطح استان بسیار ضعیف است.