علی عیوضی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه استان زنجان در تولید گندم گفت: گندم بهعنوان یکی از محصولات راهبردی و اصلی در چرخه تأمین، توزیع و تولید نان، از اهمیت ویژهای برخوردار است و تأمین و ذخیرهسازی آن یکی از مهمترین وظایف شرکت غله و خدمات بازرگانی محسوب میشود.
وی افزود: استان زنجان از نظر میزان و کیفیت تولید گندم، همواره در رتبههای هشتم و نهم کشور قرار داشته و به دلیل برخورداری از ظرفیت مناسب تولید، نهتنها نیاز مصرفی استان را تأمین میکند بلکه در سالهای مختلف به استانهای نیازمند نیز گندم ارسال کرده است.
مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان با بیان اینکه تولید گندم استان در برخی سالها به دو تا سه برابر نیاز مصرفی میرسد، گفت: امسال با وجود بارندگیها و سرمای بهاره و با وجود افزایش سطح زیرکشت گندم در پاییز، به دلیل اقدامات مناسب سازمان جهاد کشاورزی و نظارت کارشناسان، شاهد عملکرد مطلوبی در تولید گندم نسبت به سال گذشته بودیم.
تولید حدود ۴۵۰ هزار تن گندم در زنجان
عیوضی میزان تولید گندم استان در سال جاری را حدود ۴۵۰ هزار تن برآورد کرد و ادامه داد: پیشبینی خرید گندم از سوی مراکز دولتی و مراکز تحت قرارداد شرکت غله نیز حدود ۳۵۰ هزار تن است.
وی با اشاره به ساماندهی مراکز خرید گندم در استان عنوان کرد: مراکز خرید بر اساس استانداردهای تعیینشده شناسایی و برای چرخه خرید و ذخیرهسازی گندم آماده شدهاند و در حال حاضر خرید گندم از طریق مراکز مختلف انجام میشود.
مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان تصریح کرد: ذخیرهسازی گندم در سیلوها و مراکز استاندارد انجام میشود و بخشی از ظرفیت ذخیرهسازی استان شامل ۱۴ واحد ملکی و سیلوهای تحت قرارداد است.
وی گفت: در بخش خرید نیز با استفاده از ظرفیت مراکز خرید روستایی و بخش خصوصی و با همکاری مجموعههای مرتبط، عملیات خرید گندم در استان در حال انجام است.
خرید ۲۹۵ هزار تن گندم
عیوضی با اشاره به میزان خرید گندم در سال جاری افزود: با هماهنگی و همراهی سازمان جهاد کشاورزی، کارشناسان فنی و ناظران، تاکنون نزدیک به ۲۹۵ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است.
وی ادامه داد: بخشی از گندم خریداریشده در داخل استان مصرف و مازاد تولید نیز بر اساس نیاز و مجوزهای صادرشده به سایر استانها ارسال میشود.
مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان خاطرنشان کرد: در سال جاری نیز با توجه به مازاد تولید گندم در استان، بخشی از محصول خریداریشده برای تأمین نیاز سایر استانهای کشور اختصاص یافته است.
ذخیرهسازی بیش از ۶ ماه نیاز گندم کارخانجات آرد استان زنجان
عیوضی یکی از رویکردهای مهم امسال شرکت غله و خدمات بازرگانی را افزایش تابآوری در تأمین کالاهای راهبردی عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط خاص و ضرورت آمادگی برای مواجهه با بحرانها، ذخیرهسازی گندم مورد نیاز کارخانجات آرد استان در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: با تدابیر اتخاذشده، موفق شدیم بیش از شش ماه نیاز استان به گندم در کارخانجات آرد را ذخیره کنیم تا فرآیند تأمین و آسیاب گندم بهصورت تدریجی انجام شود و از نظر تأمین آرد مورد نیاز مردم استان با مشکل مواجه نشویم.
مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان تأکید کرد: افزایش ذخایر راهبردی، یکی از الزامات مهم برای استمرار چرخه تأمین و توزیع کالاهای اساسی و حفظ امنیت غذایی استان است.
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