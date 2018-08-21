نقش مثبت پارک علم و فناوری در توسعه استان البرز

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی پیش از ظهر امروز در مراسم واگذاری امتیاز و انتقال دانش فنی تولید و تکثیر بذر ارقام اصلاحشده محصولات کشاورزی به بخش خصوصی که در موسسه نهال و بذر برگزار شد، اظهار کرد: استان البرز ظرفیت بالایی در حوزه شرکتهای دانشبنیان دارد که باید از این فرصتها بهرهبرداری بیشتر را بکنیم.
وی بابیان اینکه البرز در پارک علم و فناوری ظرفیت خوبی دارد، افزود: امروز شرایط کشور بهگونهای است که نمیتوان فقط به کشف و معرفی نمونههای تحقیقاتی پرداخت و در مقابل در بهرهبرداری از ظرفیت مزارع و باغات محدود باشیم.
استاندار البرز در ادامه به فعالیتهای مثبت پارک علم و فناوری و تلاش برای تقویت تجاریسازی اقدامات توسعهای در استان اشاره کرد و گفت: فرودگاه پیام استان البرز هم در مباحث اقتصادی ظرفیت بسیار بالایی دارد و میتوان به تجاریسازی در این منطقه اقتصادی و در ادامه پیشرفت اقتصادی استان پرداخت.
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