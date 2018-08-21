تصمیمات ستاد ساماندهی جوانان سبب کاهش آسیب اجتماعی درپردیس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حیدری صبح سه شنبه با حضور در ستاد ساماندهی امور جوانان و شورای ورزش پردیس که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: امروزه به توجه به روند روبه رشد آسیب‌های اجتماعی، باید جوانان را از گزند این آسیب‌ها دور نگه داشت و در این مسیر راهکاری جزء هزینه کرد برای جوانان و امور زیربنایی نداریم این در حالی است که هزینه کرد امروز برای جوانان بسیار بهتر از هزینه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است.



حیدری در ادامه با بیان اینکه ورزش در تامین سلامت جسمانی و معنوی انسان موثر است افزود: اگر سلامتی نباشید آرامش روان از بین خواهد رفت و در حال حاضر بیشترین مشکل جوامع مدرن در سلامت روانی است تا جسمانی که لازم است اهمیت ویژه ای را برای آن قائل باشیم.



وی با اشاره به اینکه تشکیل این ستاد به منظور ایجاد راهکارهایی در زمینه سلامت جسمانی و روانی تمام اقشار جامعه است گفت: اگر برنامه‌ها و تصمیمات ما برای نیاز مردم موثر باشد نافع خواهد بود و گرنه فقط یک دور همی صرف تشکیل شده و خروجی نداشته ایم لذا باید با دید روشن و آینده نگری دقیق در حوزه فعالیت هایمان تلاش کنیم و به دنبال کیفی کردن مصوبات استانی و شهرستانی در این ستادها باشیم چرا که با کیفی شدن این مصوبات شاهد خروجی‌های ملموس و بهتری در حوزه جوانان خواهیم بود.