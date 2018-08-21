۳۵۲ پروژه اقتصادی و عام المنفعه در صومعه سرا افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح اللهی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه برای تشریح برنامه های هفته دولت که در دفتر فرمانداری شهرستان صومعه سرا برگزار شد، اظهار کرد: هفته دولت شرایطی فراهم می کند که دستگاه ها به عملکردهای خود را در زمینه اجرای برنامه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اطلاع رسانی کنند.

وی با بیان اینکه انعکاس عملکرد دستگاه ها توسط اصحاب رسانه انجام می شود، افزود: ۳۵۲ پروژه های عمرانی، اقتصادی و عام المنفعه در هفته دولت سال جاری در شهرستان صومعه سرا به بهره برداری می رسد.

فرماندار صومعه سرا سرمایه گذاری و اعتبار هزینه شده برای اجرا و تکمیل این پروژه ها را بیش از ۵۰ میلیارد و ۸۴ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: در سال گذشته ۲۰۹ پروژه با اعتبار ۲۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بهره برداری شده بود که با توجه به آمارها از نظر اعتبار با افزایش دو برابری و در تعداد پروژه ها نیز با افزایش ۷۰ درصدی مواجه هستیم.

وی در ادامه به اجرایی بر پروژه های ملی در این شهرستان نیز اشاره و خاطرنشان کرد: چهار سالن ورزشی با پیشرفت های بالای ۹۰ درصد در شهرستان در حال اجرا است که طی دو ماه آینده با حضور وزیر ورزش و جوانان به بهره برداری می رسد.

به گفته فتح اللهی چهارخطه محور فومن به سمت پونل، اجرای پروژه اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره)، اجرای پروژه سد لاستیکی با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی و کمربندی تولمشهر از جمله پروژه های ملی در دست اجرا در سطح شهرستان صومعه سرا است.