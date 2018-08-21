۷۰ درصد مشکلات کودکان بدسرپرست به اعتیاد والدین بر می گردد

آلما رجایی فر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انجمن درصدد است تا به بچه هایی که از مشکلات اقتصادی و کودک آزاری رنج می برند خدمات ویژه ای را ارائه دهد و با حمایت از خانواده ها، فضای مناسبی برای زندگی این کودکان در کنار خانواده هایشان را فراهم کند.

وی با اشاره به تعداد خانواده های تحت حمایت انجمن گفت: خدمات عمومی مانند آموزش و... برای همه خانواده ها در نظر گرفته شده است اما ۴۶ خانواده از نظر مالی تحت پوشش انجمن هستند.

مدیر انجمن حمایت از کودکان بد سرپرست بیان کرد: پنجشنبه هر هفته که پنجشنبه های شاد نام گذاری شده است کلاس های متفاوتی را برای کودکان و خانواده ها برگزار می کنیم که این کلاس ها شامل مشاوره، برگزاری همایش ها و... می شود.

وی در ادامه افزود: این کودکان از بدو تولد تا سن ۱۸ سالگی تحت پوشش انجمن خواهند بود و از لحاظ تحصیلی نیز حمایت خواهند شد.