یک پیروزی شیرین برای محمدرضا گرایی/ مردانی شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کشتی فرنگی بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی از صبح امروز در جاکارتا آغاز شده که طیق برنامه، نمایندگان اوزان ۶۰ و ۶۷ کیلوگرم ایران به مصاف رقبای خود رفتند.

بر این اساس محمدرضا گرایی در دور دوم رقابتهای وزن ۶۷ کیلوگرم در برابر تسمرادوف دارنده مدال برنز المپیک و جهان از ازبکستان و در یک کشتی پر افت و خیز با ضربه فنی از سد حرف گذشت. گرایی تا اواسط تایم دوم از حریف خود عقب بود اما در ادامه موفق شد با ضربه فنی این ازبک عنوان دار را مغلوب کند.

گرایی در دور نخست در دور اول با نتیجه ۱۱بر۲ مقابل حسن عبدالکریم سوری به برتری رسید.

مهرداد مردانی هم در دور دوم رقابتهای وزن ۶۰ کیلوگرم به مصاف شینیبو اوتا دارنده مدال نقره المپیک از ژاپن رفت و با نتیجه ۹ بر صفر شکست خورد.

مردانی در دور اول کیم سئونگ هاک دارنده مدال برنز جهان از کره جنوبی را با نتیجه ۷ بر ۳ شکست داده بود.

مسابقات فرنگی‎کاران اوزان ۷۷، ۸۷، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم نیز فردا چهارشنبه ۳۱ مردادماه برگزار خواهد شد.