«حج در قرآن» به روایت شهید بهشتی

به گزارش خبرنگار مهر، مستند «حج در قرآن» با موضوع سخنرانی شهید بهشتی در مورد حج، چهارشنبه ۳۱ مرداد روی آنتن شبکه افق می رود.

شهید بهشتی در مجموعه ای از سخنرانی هایی که داشته است به ضرورت انجام حج، تاریخچه این عبادت سیاسی – الهی و مسایل و موضوعات مربوط به آن پرداخته است.

مستند «حج در قرآن» گزیده ای است از سخنرانی های تفسیری شهید آیت الله سید محمد حسین بهشتی که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در سال های ۱۳۵۱ و ۵۲ ایراد شده است که این سخنرانی ها بعد از انقلاب در مجموعه ای با عنوان «حج در قرآن» به چاپ هم رسیده اند.

در این مستند متناسب با هر یک از مباحثی که شهید بهشتی مطرح می کند، تصاویر مستندی از اعمال و مناسک حج نیز به نمایش در آمده است.

حاج ابراهیم کیهانی تهیه کننده و کارگردان این مستند است که می توانید ساعت ۲۰:۳۰ روز چهارشنبه ۳۱ مرداد ماه همزمان با عید سعید قربان، بیننده آن از شبکه افق باشید.

تکرار «حج در قرآن» نیز ساعت ۱۳:۳۰ روز بعد روی آنتن می رود.