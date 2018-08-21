  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۵۸

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

سپیده توکلی: یک سال خودم را برای بازی‌های آسیایی آماده کردم

سپیده توکلی: یک سال خودم را برای بازی‌های آسیایی آماده کردم

ملی پوش دو و میدانی ایران می‌گوید انگیزه زیادی برای حضور در بازی‌های آسیایی اندونزی دارد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، سپیده توکلی ملی‌پوش پرش ارتفاع ایران، فردا همراه با گروه دوم تیم‌ ملی دوومیدانی عازم جاکارتا می‌شود.

او در آستانه مسابقات دوومیدانی انگیزه زیادی دارد تا با دست پر به کشور بازگردد. توکلی گفت: من شرایط خوبی دارم. روزهای آخر تمرین است و خوشبختانه مشکلی ندارم. در تمام سال با انگیزه بسیار بالایی برای بازی‌های آسیایی آماده شدم و تمرین کردم.

ملی‌پوش دوومیدانی کشورمان در جاکارتا از خودش بهترین نتیجه را می‌خواهد: امیدوارم که بتوانم با بهترین عملکرد، بهترین نتیجه را کسب کنم.

پریسا بهزادی نایب‌رییس بانوان، سجاد مرادی، سپیده توکلی، رضا ملک‌پور، چرووکو و رضا مقدم گروه دوم اعزامی دوومیدانی به المپیک آسیایی است که فردا تهران را به مقصد جاکارتا ترک می‌کنند.

کد مطلب 4381216

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار