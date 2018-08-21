به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، سپیده توکلی ملیپوش پرش ارتفاع ایران، فردا همراه با گروه دوم تیم ملی دوومیدانی عازم جاکارتا میشود.
او در آستانه مسابقات دوومیدانی انگیزه زیادی دارد تا با دست پر به کشور بازگردد. توکلی گفت: من شرایط خوبی دارم. روزهای آخر تمرین است و خوشبختانه مشکلی ندارم. در تمام سال با انگیزه بسیار بالایی برای بازیهای آسیایی آماده شدم و تمرین کردم.
ملیپوش دوومیدانی کشورمان در جاکارتا از خودش بهترین نتیجه را میخواهد: امیدوارم که بتوانم با بهترین عملکرد، بهترین نتیجه را کسب کنم.
پریسا بهزادی نایبرییس بانوان، سجاد مرادی، سپیده توکلی، رضا ملکپور، چرووکو و رضا مقدم گروه دوم اعزامی دوومیدانی به المپیک آسیایی است که فردا تهران را به مقصد جاکارتا ترک میکنند.
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