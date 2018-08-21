«ولگاگراد» شریک قوی برای مازندران/ همکاری ها سازنده است

به گزارش خبرنگار مهر، اندری ایوانوویچ بوچاروف ظهر سه شنبه در نشت مشترک استانداران ولگاگراد و مازندران با بیان اینکه نتیجه جمع بندی سفر هیئت ۴۰ نفره به مازندران انجام می شود، با تقدیر از دعوت صورت گرفته از سوی این هیئت برای سفر به مازندران افزود: تبادل کالا و مبادلات بین دو منطقه رو به رشد و پروژه های مشترک در حال انجام است.

وی ادامه داد: ملاقات و گفتگوهای سران دو کشور به طور منظم در حال انجام است که این نشانه برقراری روابط سازنده بین مناطق دریای خزر و حاشیه رود ولگا را نشان می دهد.

استاندار ولگاگراد تصریح کرد: همکاری بین منطقه ای بین کشورهای ایران و روسیه جهشی خواهد بود و برای تقویت ظرفیت های اقتصادی، فرهنگی، گردشگری و انسانی گام برداریم.

وی تصریح کرد: دیدار و مذاکرات انجام شده بین هیئت اقتصادی ولگاگراد و مازندران سازنده و دارای چشم انداز برای همکاری های بعدی است و استان ولگاگراد شریک قابل اعتماد و قوی در زمینه های انسانی، پزشکی، اقتصادی و دیگر موارد است.

استاندار ولگاگراد با بیان اینکه ولگاگراد استان چندملیتی بوده و بیش از ۲.۵ میلیون نفر جمعیت دارد گفت: ۱۴۰ ملیت و قومیت در این استان سکونت دارند و در سال ۲۰۱۷ حجم تولید ناخالص استانی ۸۱۹ میلیارد روبل بوده است.

بوچاروف افزود: اجرای پروژه های سرمایه گذاری بزرگ و متوسط به مبلغ ۵۰۰ میلیارد روبل در این استان انجام می شود و امروز با ظرفیت ها و توانمندی های مازندران آشنا شده ایم.