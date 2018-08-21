نماز عید قربان در ۱۹ نقطه استان سمنان برگزار خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان سمنان، نماز عید قربان در سمنان به امامت حجت الاسلام محمدباقر عبدوس ساعت هفت و ۳۰ دقیقه در مصلای شهر اقامه می‌شود و همچنین این نماز در شاهرود به امامت حجت الاسلام احمد نظری ساعت هفت در مسجد مدرسه قلعه برگزار خواهد شد.

در دامغان این نماز ساعت هفت در مصلای امام خمینی (ره) به امامت حجت الاسلام فوادیان و در گرمسار هم ساعت هفت به امامت حجت الاسلام سیدعلیرضا آرامی در مسجد جامع و سرخه نیز به امامت حجت السلام مصطفی فاطمی بصیر ساعت هفت و ۳۰ دقیقه در حسینیه شهدا اقامه می‌شود.

نماز عید قربان در آرادان ساعت هشت در مسجد صاحب الزمان(عج) به امامت حجت الاسلام جلیل شریفی نیا برنامه ریزی شده و در مهدیشهر نیز ساعت هفت و ۳۰ دقیقه به امامت حجت الاسلام محمد بارانی در حسینیه المهدی(عج) برگزار می‌شود، از سوی دیگر این نماز در میامی ساعت هفت و ۳۰ دقیقه به امامت حجت الاسلام نورآبادی در مسجد جامع اقامه می‌شود.

نماز عید قربان ساعت هفت در مسجد جامع بسطام، در کلاته خیج در حسینیه اعظم و ساعت هفت و ۳۰ دقیقه در مسجد صاحب الزمان(عج) دیباج و بیارجمند، کلاته رودبار و رودیان نیز نماز عید قربان را در مساجد جامع خود اقامه خواهند کرد.