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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۳۱

معاون استاندار قم:

قم یکی از ۵ استان امن کشور برای سرمایه‌گذاری است

قم یکی از ۵ استان امن کشور برای سرمایه‌گذاری است

قم - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قم با بیان اینکه ما وظیفه تأمین امنیت برای سرمایه‌گذاران در قم را داریم، گفت: استان قم جزو پنج استان برتر در تأمین این امنیت است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر سه‌شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران که در سالن امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: پروژه‌های افتتاحی طی هفته دولت در قالب مردم محوری و در جهت رضایت‌مندی و حقوق شهروندی طراحی شده‌اند.

وی بیان داشت: سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری نیاز به امنیت پایدار دارد و ما وظیفه تأمین امنیت را بر عهده داریم و استان قم جزو پنج استان برتر در امنیت شناخته شده است.

معاون استاندار قم ابراز کرد: پنج ورزشکار قمی از استان قم به مسابقه ۲۰۱۸ جاکارتا اعزام شده‌اند که این موجب خوشحالی است.

هاشمی درخصوص برگزاری سخنرانی‌هایی با عنوان جلسات روشنگری در برخی مساجد نیز عنوان داشت: جلساتی که در فضای بسته برگزار می‌شوند نیاز به مجوز ندارند اما باید در شرایط کنونی که دشمن ناامیدی را میان مردم تزریق می‌کند نشاط و امیدبخشی را به مردم هدیه داد و از نقد غیرمنصفانه جلوگیری کرد.

کد مطلب 4381277

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