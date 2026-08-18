سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهمان خبرگزاری مهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امروز با حضور در خبرگزاری مهر با خبرنگار حوزه قضایی این خبرگزاری گفتگویی تفصیلی انجام داد.
در این گفتگو، مهمترین موضوعات مرتبط با حوزه ثبت اسناد و املاک کشور از جمله قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سامانه کاتب، سامانه ثبت ادعا و مسائل مربوط به اسناد مالکیت مورد بررسی قرار گرفت.
قویدل در این نشست به پرسشهای خبرنگار قضایی مهر درباره روند اجرای قانون الزام، نحوه فعالیت سامانههای ثبتی و چگونگی استفاده مردم از خدمات الکترونیکی سازمان ثبت پاسخ داد.
همچنین در این گفتگو، برخی از پرسشها و ابهامات عمومی مردم در حوزه اسناد مالکیت، فرآیندهای ثبتی و خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطرح و درباره آنها توضیحاتی ارائه شد.
این گفتگو بهزودی در خبرگزاری مهر منتشر خواهد شد.
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