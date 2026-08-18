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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۱

جزئیات مراسم شهادت امام حسن عسکری (ع) و چهلم رهبر شهید در بوشهر

جزئیات مراسم شهادت امام حسن عسکری (ع) و چهلم رهبر شهید در بوشهر

بوشهر- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر از برگزاری مراسم شهادت حضرت امام حسن عسکری (ع) و چهلم قائد و رهبر شهید، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (ره)، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یوسف جمالی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مراسم شهادت امام حسن عسکری (ع) و چهلمین روز شهادت رهبر شهید ، پنجشنبه ۲۹ مرداد ماه ساعت ۲۱:۳۰ در میدان امام خمینی (ره) بوشهر برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: این مراسم با سخنرانی حضرت آیت‌الله صفایی بوشهری و با حضور و همراهی دسته‌های عزاداری برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام جمالی از عموم مردم مؤمن و انقلابی استان بوشهر دعوت کرد با حضور در این مراسم، در آیین عزاداری و بزرگداشت این مناسبت شرکت کنند.

کد مطلب 6920338

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