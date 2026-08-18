جزئیات مراسم شهادت امام حسن عسکری (ع) و چهلم رهبر شهید در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یوسف جمالی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مراسم شهادت امام حسن عسکری (ع) و چهلمین روز شهادت رهبر شهید ، پنجشنبه ۲۹ مرداد ماه ساعت ۲۱:۳۰ در میدان امام خمینی (ره) بوشهر برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: این مراسم با سخنرانی حضرت آیت‌الله صفایی بوشهری و با حضور و همراهی دسته‌های عزاداری برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام جمالی از عموم مردم مؤمن و انقلابی استان بوشهر دعوت کرد با حضور در این مراسم، در آیین عزاداری و بزرگداشت این مناسبت شرکت کنند.

