تیم بسکتبال سه نفره دختران برابر تایلند شکست خورد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، در نخستین روز مسابقات بسکتبال ۳ به ۳ بازی های آسیایی تیم دختران زیر ۲۳ سال ایران با وجود نمایش خوب ۱۱ بر ۷ مغلوب تایلند شد.

تیم ۳ به ۳ ایران که نخستین حضور آسیایی خود را تجربه می کرد بازی را کمی شتابزده شروع کرد و سه امتیاز عقب افتاد. بازیکنان تیم ملی در ادامه بر بازی مسلط شدند ولی در نهایت در حالی که گرمای شدیدی بر سالن حاکم بود ۱۱ بر ۷ مغلوب حریف شدند.

ترکیب تیم ایران در این رقابت ها متشکل از ناهیده اسدی، کیمیا یزدیان طهرانی، زهرا عدالت و شیدا شجاعی است. تیم ۳ به ۳ زنان ایران در دیدار بعدی خود روز جمعه دوم شهریور به مصاف قزاقستان می رود و برای صعود از این گروه سه تیمه محکوم به پیروزی است.