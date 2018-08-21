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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۳۰

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

تیم بسکتبال سه نفره دختران برابر تایلند شکست خورد

تیم بسکتبال سه نفره دختران برابر تایلند شکست خورد

نمایش خوب تیم بسکتبال ۳ نفره دختران در اولین تجربه بازی های آسیایی منجر به پیروزی نشد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی،  در نخستین روز مسابقات بسکتبال ۳ به ۳ بازی های آسیایی تیم دختران زیر ۲۳ سال ایران با وجود نمایش خوب ۱۱ بر ۷ مغلوب تایلند شد.
تیم ۳ به ۳ ایران که نخستین حضور آسیایی خود را تجربه می کرد بازی را کمی شتابزده شروع کرد و سه امتیاز عقب افتاد. بازیکنان تیم ملی در ادامه بر بازی مسلط شدند ولی در نهایت در حالی که گرمای شدیدی بر سالن حاکم بود ۱۱ بر ۷ مغلوب حریف شدند.

ترکیب تیم ایران در این رقابت ها متشکل از ناهیده اسدی، کیمیا یزدیان طهرانی، زهرا عدالت و شیدا شجاعی است. تیم ۳ به ۳ زنان ایران در دیدار بعدی خود روز جمعه دوم شهریور به مصاف قزاقستان می رود و برای صعود از این گروه سه تیمه محکوم به پیروزی است.

کد مطلب 4381345

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