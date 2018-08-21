  1. استانها
  2. کرمانشاه
۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۳۱

پرواز روح تا آسمان مغفرت؛

حال و هوای «عرفه» در معراج شهدای قصرشیرین +تصاویر

حال و هوای «عرفه» در معراج شهدای قصرشیرین +تصاویر

کرمانشاه- اینجا در جوار مزار شهدای گمنام قصرشیرین، ذکر دعای عرفه حال و هوای دیگری دارد و روح تا آسمان مغرفت اوج می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، چه زیبا بود حال آنهایی که حاجی نشده عرفات را درک کردند؛ همان‌هایی که قاب تصاویر از نشان دادن سجده‌های خالصانه‌شان عاجز ‌ماند.

راز و نیاز عرفه در جوار مزار شهدای گمنام آن هم در شهری که وجب به وجبش معراج شهداست و با تربت شهیدان عجین شده است حال و هوای دیگری دارد.

عرفه فرصتی برای گسستن از زنجیرهای گناه و پر کشیدن تا آسمان آبی اجابت و مغرفت است؛ فرصتی برای جاماندگان شب قدر...

و چقدر کریمانه درهای آسمان برای پذیرش تضرع‌های عاشقانه بندگان در این روز عظیم گشوده می‌شود و خوان کرم و احسان و لطف باری‌تعالی را به روی بندگان می‌گسترانند.

چه حالی دارد آنجایی که دل بیقرار روح عرفات می‌شود؛ همانجایی که بارش بی‌امان توبه از چشم‌های اشکبار و غم‌آلود اوج می‌گیرد و ترنم زیبای دعا بر لب‌ها جاری می‌شود.

دست‌ها خالی‌تر از همیشه به سمت بارگاه بخشش بی‌منتش بالا می‌رود؛ اعتراف می‌کنند به سرکشی و عصیان ولی باز هم امید بخشش دارند و چشم به جود و سخای بی‌پایانش ...

مزار شهدای گمنام قصرشیرین امروز شاهد حضور خیل عظیم عاشقان اباعبدالله الحسین(ع) و بندگانی با شوق مغفرت و آمرزیده شدن برای برپایی مراسم دعای عرفه بود.

کد مطلب 4381351

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها