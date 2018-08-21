حال و هوای «عرفه» در معراج شهدای قصرشیرین +تصاویر

به گزارش خبرنگار مهر، چه زیبا بود حال آنهایی که حاجی نشده عرفات را درک کردند؛ همان‌هایی که قاب تصاویر از نشان دادن سجده‌های خالصانه‌شان عاجز ‌ماند.

راز و نیاز عرفه در جوار مزار شهدای گمنام آن هم در شهری که وجب به وجبش معراج شهداست و با تربت شهیدان عجین شده است حال و هوای دیگری دارد.

عرفه فرصتی برای گسستن از زنجیرهای گناه و پر کشیدن تا آسمان آبی اجابت و مغرفت است؛ فرصتی برای جاماندگان شب قدر...

و چقدر کریمانه درهای آسمان برای پذیرش تضرع‌های عاشقانه بندگان در این روز عظیم گشوده می‌شود و خوان کرم و احسان و لطف باری‌تعالی را به روی بندگان می‌گسترانند.

چه حالی دارد آنجایی که دل بیقرار روح عرفات می‌شود؛ همانجایی که بارش بی‌امان توبه از چشم‌های اشکبار و غم‌آلود اوج می‌گیرد و ترنم زیبای دعا بر لب‌ها جاری می‌شود.

دست‌ها خالی‌تر از همیشه به سمت بارگاه بخشش بی‌منتش بالا می‌رود؛ اعتراف می‌کنند به سرکشی و عصیان ولی باز هم امید بخشش دارند و چشم به جود و سخای بی‌پایانش ...

مزار شهدای گمنام قصرشیرین امروز شاهد حضور خیل عظیم عاشقان اباعبدالله الحسین(ع) و بندگانی با شوق مغفرت و آمرزیده شدن برای برپایی مراسم دعای عرفه بود.