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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۵۹

معصومه حسین‌پور مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست شد

معصومه حسین‌پور مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست شد

در حکمی از سوی عیسی کلانتری معاون رییس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معصومه حسین پور به عنوان مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در حکم عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به معصومه حسین پور آمده است:  به موجب این حکم سرکارعالی به سمت مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس منصوب می‌شوید. امیدوارم موفق و موید باشید.

معصومه حسین پور دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست با ۱۹ سال سابقه کاری در سازمان حفاظت محیط زیست مشغول فعالیت بوده است و پیش از این  در سمت معاون دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست و رییس هیات تجدید نظر رسیدگی به  تخلفات اداری در کارنامه کاری خود دارد.

کد مطلب 4381371

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