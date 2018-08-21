به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در حکم عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به معصومه حسین پور آمده است: به موجب این حکم سرکارعالی به سمت مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس منصوب می‌شوید. امیدوارم موفق و موید باشید.

معصومه حسین پور دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست با ۱۹ سال سابقه کاری در سازمان حفاظت محیط زیست مشغول فعالیت بوده است و پیش از این در سمت معاون دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست و رییس هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری در کارنامه کاری خود دارد.