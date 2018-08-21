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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۴۸

معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری:

۱۷۰۰ دانش آموز در مسابقات ورزش دانش آموزی کشور شرکت کردند

۱۷۰۰ دانش آموز در مسابقات ورزش دانش آموزی کشور شرکت کردند

شهرکرد- معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: یک هزار و ۷۰۰ دانش آموز دختر در مسابقات ورزش دانش آموزی کشور در شهرکرد شرکت کردند.

خدایار قاسمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه  یک هزار و ۷۰۰ دانش آموز دختر در مسابقات ورزش دانش آموزی کشور در شهرکرد شرکت کردند، اظهار داشت: این مسابقات تا هفتم شهریور ماه در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری بیان کرد: این رقابت های در بخش مسابقات شنا، دو و میدانی و ژیمناستیک برگزار می شود.

وی بیان کرد: این رقابت ها برای سومین سال متوالی است که در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: این رقابت ها در مجتمع ورزشی شهدای آموزش و پرورش شهرکرد برگزار می شود.

کد مطلب 4381417

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