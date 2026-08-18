به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره کلاهبرداری سریالی در شهرستان آشخانه، کارآگاهان پلیس آگاهی با بررسی اظهارات مالباختگان، شگرد متهمان را شناسایی کردند.

وی افزود: کلاهبرداران با معرفی سکه‌های طلای قدیمی و ارائه چند سکه اصل برای جلب اعتماد، خریداران را به معامله ترغیب می‌کردند و در معامله اصلی، سکه‌های تقلبی را در ازای دلار و سکه‌های بهار آزادی به آنان می‌فروختند.

رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی ادامه داد: با انجام اقدامات فنی و تخصصی، یکی از متهمان اصلی شناسایی و پس از تعقیب و مراقبت دستگیر شد که در مواجهه حضوری با مالباختگان به کلاهبرداری‌ها اعتراف و همدستان خود را معرفی کرد.

وی گفت: در ادامه عملیات، ۹ متهم دیگر نیز دستگیر شدند و در بازرسی از مخفیگاه آنان، سکه‌های تقلبی و مقادیری دلار کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی بیان کرد: خودروها و املاکی که متهمان با وجوه حاصل از کلاهبرداری خریداری کرده بودند نیز توقیف و با تشکیل پرونده و صدور قرار قضایی، متهمان روانه زندان شدند.

وی با اشاره به جبران خسارت ۷ مالباخته به ارزش ۲۴ میلیارد تومان، از شهروندان خواست در معاملات طلا و سکه، به‌ویژه خرید سکه‌های قدیمی، از اصالت کالا اطمینان حاصل کرده و از انجام معاملات غیررسمی و بدون بررسی کارشناسی خودداری کنند.