به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، شرکت روسی مسئول تأمین سامانه موشکی اِس- ۴۰۰ امروز سه شنبه در اظهاراتی اعلام کرد: سال آینده میلادی قرارداد ارسال این سامانه موشکی به ترکیه اجرائی خواهد شد.

«الکساندر میخف» (Alexander Mikheev) مدیر این شرکت روسی در این خصوص اعلام کرد: قرارداد مذکور در مدت زمان از پیش تعیین شده به اجرا در می آید.

وی در ادامه افزود: لذا در سال ۲۰۱۹ میلادی قرارداد به اجرا در می آید.

این در حالیست که وزارت خارجه آمریکا پیشتر تهدید کرده بود که در صورت خرید سامانه موشکی اِس- ۴۰۰ از روسیه این کشور را تحریم می کند.