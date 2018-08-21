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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۱۹

روسیه: قرارداد ارسال اِس- ۴۰۰ برای ترکیه سال ۲۰۱۹ اجرایی می‌شود

روسیه: قرارداد ارسال اِس- ۴۰۰ برای ترکیه سال ۲۰۱۹ اجرایی می‌شود

روسیه از اجرائی شدن قرارداد ارسال اِس- ۴۰۰ برای ترکیه از سال ۲۰۱۹ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، شرکت روسی مسئول تأمین سامانه موشکی اِس- ۴۰۰ امروز سه شنبه در اظهاراتی اعلام کرد: سال آینده میلادی قرارداد ارسال این سامانه موشکی به ترکیه اجرائی خواهد شد.

«الکساندر میخف» (Alexander Mikheev) مدیر این شرکت روسی در این خصوص اعلام کرد: قرارداد مذکور در مدت زمان از پیش تعیین شده به اجرا در می آید.

وی در ادامه افزود: لذا در سال ۲۰۱۹ میلادی قرارداد به اجرا در می آید.

این در حالیست که وزارت خارجه آمریکا پیشتر تهدید کرده بود که در صورت خرید سامانه موشکی اِس- ۴۰۰ از روسیه این کشور را تحریم می کند.

کد مطلب 4381431

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