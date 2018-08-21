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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۳۴

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خبرداد؛

برخورد جدی با عوامل توزیع خارج از شبکه کودهای یارانه

برخورد جدی با عوامل توزیع خارج از شبکه کودهای یارانه

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از برخورد جدی عوامل توزیع خارج از شبکه کودهای یارانه از جمله کوداوره خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، حمید رسولی گفت: از شرکت های پتروشیمی تولیدکننده کوداوره خواستیم که باتوجه به این که کوداوره کالای اساسی است، از فروش آن خارج از شبکه رسمی کارگزاران این شرکت و تعاونی روستایی خودداری کنند. 

وی ادامه داد: متاسفانه در تعدادی از استان های کشور شاهد عرضه خارج از شبکه کودهای شیمیایی به ویژه اوره هستیم، به همین خاطر از مدیران شعب شرکت و همین طور رؤسای سازمان های جهادکشاورزی استان ها خواستیم که باعنایت به یارانه یی بودن کودهای کودهای سوپرفسفات تریپل، سوپرفسفات ساده، دی آمونیوم فسفات کلرورپتاسیم، سولفات پتاسیم و به ویژه کوداوره، ضمن تقویت نظارت خود در هر استان و کنترل مستمر و همه جانبه بر عملکرد شبکه رسمی کارگزاران توزیع کود، با هر نوع عرضه خارج از شبکه کودهای مذکور با جدیت تمام و بدون فوت وقت برخورد کنند و جهت نیل به این هدف از ابزارهای کنترلی هم چون کمیته فنی کود استان، ادارات تعزیرات حکومتی، مدیریت های بازرسی در سازمان جهادکشاورزی استان و هم چنین سازمان صمت، ادارات مبارزه با قاچاق کالا و ارز (درمناطق مرزی) و سایر دستگاه های مسئول در استان بهره بگیرند.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با اشاره به هماهنگی های انجام شده با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: باتوجه به تغییرات نرخ ارز طی ماه های اخیر و تفاوت قیمت این کالا در داخل و خارج از کشور احتمال دادیم که این کالا در مناطق مرزی به ویژه غرب و جنوب غرب کشور قاچاق شود.

وی تاکید کرد: ضمن آگاهی بخشی به سازمان های جهادکشاورزی، از دستگاه های ناظر و مسئول در این امر درخواست کردیم نسبت به جابه جایی محمولات کودهای شیمیایی در مناطق مرزی با حساسیت بیش تری، نظارت و توجه داشته باشند.

کد مطلب 4381454

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