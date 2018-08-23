دولت برای تدوین برنامه جامع اقتصادی به اقشار ضعیف توجه کند

رضا روستا آزاد عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا) در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون لزوم تغییر رویکرد تیم اقتصادی دولت با بیان اینکه تغییر باید برای حرکت به سمت بهترشدن باشد، اظهار داشت: دولت باید با استفاده از ظرفیت های درونی خود از مدیران بخواهد با اختصاص وقت بیشتر برای کار کردن عملکرد بهتری داشته باشند. اینکه مسئولی در این وضعیت که عمده مردم تحت فشارهای اقتصادی هستند به توچال برود نشان‌دهنده این است که خیلی به او سخت نمی‌گذرد.

وی افزود: مردم انتظار همراهی مسئولین دولتی را در شرایط سخت دارند و بر همین اساس باید در مسیر اصلاح رویه و ساختار قدم بردارند.

این فعال سیاسی با تاکید بر لزوم تدوین و اجرایی شدن برنامه جامع اقتصادی کشور از سوی دولت، تصریح کرد: بیشترین موضوعی که باید دولت به آن توجه کند، استفاده از ظرفیت استعدادهای داخلی است و باید بجای اینکه نگاهشان به بیرون باشد تا ببینید چه کسی به ما کمک کنند، از ظرفیت داخلی کشور استفاده کنند.

روستا آزاد در پایان خاطرنشان کرد: مردم و خصوصا اقشار ضعیف امروز تحت فشار شدید اقتصادی و معیشتی هستند و دولت در راستای تدوین برنامه جامع اقتصادی باید توجهی بیش از گذشته به این اقشار داشته باشد.