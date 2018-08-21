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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۸:۲۹

لاوروف:

دلیل اعمال تحریم علیه روسیه ترویج سیاست بازدارندگی علیه مسکو است

دلیل اعمال تحریم علیه روسیه ترویج سیاست بازدارندگی علیه مسکو است

وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که دلیل اعمال تحریم های آمریکا علیه روسیه اعمال سیاست بازدارندگی علیه روسیه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت که واشنگتن تحریم ها علیه مسکو را تنها به دلیل تمایل به ترویج سیاست بازدارندگی علیه روسیه، اعمال کرده است.

لاوروف گفت: همه می دانند که تحریم های علیه روسیه نه به خاطر سوریه و نه به دلیل اوکراین یا کریمه و یا هر چیز دیگری اعمال شده است، بلکه تنها به دلیل تمایل آمریکا به استفاده از روش های رقابت ناعادلانه و ترویج سیاست کاملا به بن بست خورده ترساندن روسیه اعمال کرده است.

وی افزود: مشکلات مربوط به بهبود وضعیت در سوریه و اوکراین ربطی به موضع روسیه ندارد، و دلیل آن عدم تمایل برخی گروه های خاص در سوریه و اطراف آن به اجرای قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت است و در مورد اوکراین نیز عدم توانایی مقامات اوکراین برای اجرای تعهدات خود تحت موافقتنامه های مینسک علت این امر است.

کد مطلب 4381490

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