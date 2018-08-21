به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز سه شنبه و در واکنش به اظهارات دو روز گذشته «جان بولتون» مشاور امنیت ملی آمریکا اعلام کرد: موضوع واگذاری جنگ در افغانستان به شرکت‌ های امنیتی خصوصی توسط آمریکا حقیقت ندارد.

«هارون چخانسوری» سخنگوی اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در این خصوص گفت: طرح واگذاری جنگ افغانستان به شرکت‌های امنیتی اصلاً مطرح نشده است و خبرهای منتشر شده در این باره نیز حقیقت ندارد.



سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان افزود: آمریکا طبق توافقات دو جانبه امنیتی بر اساس برنامه ۴ ساله امنیتی به همکاری با دولت افغانستان ادامه خواهد داد.



وی تصریح کرد: برخی‌ ها به دلیل نگرانی از پیشرفت روند صلح این شایعات را راه اندازی می‌کنند.

این درحالیست که «جان بولتون» یکشنبه هفته جاری در پاسخ به سوال مجری شبکه «اِی‌بی‌سی نیوز» درباره احتمال «خصوصی‌ سازی» جنگ در افغانستان گفته بود: من همیشه آمادگی پذیرش نظرات جدید را داشتم؛ اما در نهایت تصمیم گیری در این باره با رئیس‌جمهور خواهد بود.