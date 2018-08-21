ابراز تاسف ریابکوف از دشمن خواندن روسیه در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «سرگئی ریابکوف» معاون وزارت امور خارجه روسیه در مصاحبه ای اظهار داشت که مسکو متاسف است که آمریکا، روسیه را به عنوان دشمن معرفی می کند، و از این مقایسه به شیوه ای بسیار بدبینانه استفاده می کند.

ریابکوف گفت: در حال حاضر برخی در تلاش برای دور شدن از آن خطوطی که روسیه و آمریکا پس از جلسه هلسینکی ترسیم کرده اند، هستند. دلیل این وضعیت، تشدید مبارزات سیاسی داخلی در آمریکا است.

وی افزود: یک سوال جدی که وجود دارد این است که کدام حزب کنترل نمایندگان کنگره را بر عهده خواهد گرفت. برای بعضی ها در این مبارزه همه چیز خوب است. متاسفانه، روسیه در این بین به عنوان یک دشمن معرفی می شود، و بدترین بهره برداری ها از این مسئله صورت می گیرد. و این مسئله قطعا عاملی است که به آرامی تاثیر منفی بر روابط ما می گذارد.