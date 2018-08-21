به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان عصر روز سه شنبه با صدور حکمی حمیدرضا گرشاسبی را از سرپرستی به مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس منصوب کرد.

گرشاسبی در گفتگو با خبرنگار مهر در این مورد گفت: در ابتدا باید از آقای سلطانی فر به خاطر حسن اعتمادی که به بنده داشتند تشکر و قدردانی کنم. امیدوارم با کمک وزیر ورزش و همه عوامل باشگاه بتوانیم چرخ باشگاه را بهتر از قبل به جلو حرکت دهیم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ادامه داد: همانطور که قبلا نیز بارها گفته ام به عنوان خیلی توجه نمی کنم و هدفم خدمت به باشگاه بزرگ و مردمی پرسپولیس است اما به هر حال این حکم مسئولیت بنده را سنگین تر از قبل کرد.

حمیدرضا گرشاسبی خاطرنشان کرد: حالا که چنین حکمی برای بنده صادر شده است انتظارات هواداران هم بیشتر شده و امیدوارم با کمک و حمایت همین هواداران بتوانیم شرایط بهتری را برای پرسپولیس رقم بزنیم.

گرشاسبی در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر در مورد شایعه سازی های چند روز اخیر مبنی بر کنار گذاشتن وی از باشگاه پرسپولیس گفت: نمی خواهم خیلی به این مسائل ورود کنم و توجهی به این مسائل داشته باشم. کسانی که این شایعه سازی ها را انجام داده بودند حالا قطعا از خودشان راضی نیستند.