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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۲۱:۴۱

فرمانده انتظامی خراسان رضوی خبرداد:

کشف انبارهای لوازم خانگی احتکار شده در سبزوار

کشف انبارهای لوازم خانگی احتکار شده در سبزوار

مشهد- فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: چند انبار که لوازم خانگی در آنها احتکار شده بود در سبزوار کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قادر کریمی بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اقدامات اطلاعاتی نشان می داد مقادیر زیادی لوازم خانگی در ۳ انبار  حاشیه سبزوار و یک انبار ورق گالوانیزه در غرب این شهرستان  احتکار شده است.

وی افزود: با کسب این اطلاعات و شناسایی محل انبارها، هماهنگی  لازم با مقام قضائی و کارشناسان صنعت و معدن صورت پذیرفت و پس از بازدید از این انبارها مقادیر زیادی لوازم خانگی شامل لباسشویی، تلویزیون، اجاق گاز، یخچال، فریزر ،کولرآبی ،ظرفشویی، مایکروفر و ۹۶ رول ورق گالوانیزه  کهاحتکار شده کشف شد.

 کریمی بیان کرد: کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه را ۵۶ میلیارد و ۱۲۷میلیون ریال برآورد کردند و در این زمینه ۴ متهم دستگیر وبرای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت:مبارزه و مقابله با احتکار و جرایم اقتصادی با جدیت در این استان دنبال می شود.

کد مطلب 4381616

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