کشف انبارهای لوازم خانگی احتکار شده در سبزوار

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قادر کریمی بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اقدامات اطلاعاتی نشان می داد مقادیر زیادی لوازم خانگی در ۳ انبار حاشیه سبزوار و یک انبار ورق گالوانیزه در غرب این شهرستان احتکار شده است.

وی افزود: با کسب این اطلاعات و شناسایی محل انبارها، هماهنگی لازم با مقام قضائی و کارشناسان صنعت و معدن صورت پذیرفت و پس از بازدید از این انبارها مقادیر زیادی لوازم خانگی شامل لباسشویی، تلویزیون، اجاق گاز، یخچال، فریزر ،کولرآبی ،ظرفشویی، مایکروفر و ۹۶ رول ورق گالوانیزه کهاحتکار شده کشف شد.

کریمی بیان کرد: کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه را ۵۶ میلیارد و ۱۲۷میلیون ریال برآورد کردند و در این زمینه ۴ متهم دستگیر وبرای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت:مبارزه و مقابله با احتکار و جرایم اقتصادی با جدیت در این استان دنبال می شود.