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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۲۱:۵۸

فرمانده انتظامی فراهان:

۶ تن مرغ فاسد در شهرستان فراهان کشف و توقیف شد

۶ تن مرغ فاسد در شهرستان فراهان کشف و توقیف شد

فراهان- فرمانده انتظامی شهرستان فراهان گفت: در اجرای طرح نظارت بر واحدهای صنفی، شش تن مرغ فاسد و فاقد مجوز قانونی از یک واحد صنفی در فراهان کشف و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، علی اکبر عیسی آبادی ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: در تداوم طرح های نظارت بر واحدهای صنفی، روز گذشته در بازدید مشترک ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی و اداره دامپزشکی شهرستان فراهان، از تعدادی واحدهای صنفی مرغ فروشی این شهرستان بازدید شد.

فرمانده انتظامی شهرستان فراهان افزود: طی اجرای این طرح، بیش از شش تن مرغ منجمد فاسد و فاقد مجوز قانونی از یک واحد صنفی کشف شد.

عیسی آبادی بیان کرد: مواد غذایی فاسد مذکور ضبط و متصدی متخلف واحد صنفی نیز پس از تشکیل پرونده برای برخورد قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 4381624

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