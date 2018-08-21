۶ تن مرغ فاسد در شهرستان فراهان کشف و توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، علی اکبر عیسی آبادی ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: در تداوم طرح های نظارت بر واحدهای صنفی، روز گذشته در بازدید مشترک ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی و اداره دامپزشکی شهرستان فراهان، از تعدادی واحدهای صنفی مرغ فروشی این شهرستان بازدید شد.

فرمانده انتظامی شهرستان فراهان افزود: طی اجرای این طرح، بیش از شش تن مرغ منجمد فاسد و فاقد مجوز قانونی از یک واحد صنفی کشف شد.

عیسی آبادی بیان کرد: مواد غذایی فاسد مذکور ضبط و متصدی متخلف واحد صنفی نیز پس از تشکیل پرونده برای برخورد قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.