حضور «فصل شکار» در بخش مسابقه جشنواره سان فرانسیسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، «فصل شکار» اثر بلند داریوش یاری و به تهیه کنندگی علیرضا ابوالقاسمی نژاد که سال گذشته تولید شده و اوایل امسال مراحل پایانی ساخت خود را پشت سر گذاشت، به بخش مسابقه یازدهمین جشنواره فیلم سانفرانسیسکو راه یافت.

همچنین همزمان با حضور «فصل شکار» در این جشنواره از پوستر بین المللی این فیلم هم رونمایی شد.

در این فیلم بازیگرانی چون مهران احمدی، حامد کمیلی، محیا دهقانی، رضا اخلاقی راد، نسرین بابایی و مجید پتکی به ایفای نقش پرداخته اند.

در خلاصه این فیلم آمده است: رعنا نوازنده ساز در شرف برگزاری کنسرتی در اروپاست که باخبر می شود دخترش برای نجات پدرش به زادگاه رعنا رفته است؛ جایی که رعنا شانزده سال پیش درست در سن دخترش از آنجا فرار کرده است. رعنا کنسرت را رها می کند...

گروه پخش بین المللی سینه پورت مسئولیت پخش خارجی این اثر را به عهده دارد.

یازدهمین جشنواره فیلم های ایرانی سان فرانسیسکو در تاریخ ۲۲ و ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۸ برگزار می گردد و برای جشنواره امسال فیلمسازان زیادی از کشورهای مختلف ثبت نام کرده اند.