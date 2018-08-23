شرایط زندگی حیوانات بی خانمان شهری را ببنید/ اثری اپیزودیک

به گزارش خبرنگار مهر، «باشگاه حیوانات» عنوان فیلم مستندی از هادی آفریده است که درباره گسترش نگهداری حیوانات خانگی و غیره خانگی در بین برخی از خانواده های ایرانی می پردازد. این فیلم با ساختاری اپیزودیک به مشاهده شرایط زندگی حیوانات می پردازد و در کنار این پدیده چالش های فراوانی درباره شرایط زندگی حیوانات بی خانمان شهری وجود دارد که به موضوع اصلی این مستند تبدیل شده است.

«باشگاه حیوانات» روز یکشنبه ۴ شهریور، ساعت ۱۷ در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اکران افتتاحیه خود را تجربه خواهد کرد.

عوامل این فیلم مستند عبارتند از تهیه کننده، محقق و کارگردان: هادی آفریده، مدیر فیلمبرداری: رضا تیموری، تدوین: بابک بهرام بیگی، صدا بردار: شاهین پورداداشی، طراح صدا و صداگذار: مهرشاد ملکوتی، عکاس و دستیار کارگردان: روشنک اهرابی، آهنگساز: حمید رضا آفریده، دستیار فیلمبردار: سهیل صباحی، دستیار تدوین: زهره صباغیان، مترجم: حسن شرف الدین، پخش کننده: علیرضا شاهرخی، محصول : مرکز گسترش سینمای مستندو تجربی.

علاقه مندان برای شرکت در اکران افتتاحیه «باشگاه حیوانات» می توانند به مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به نشانی سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، میدان پالیزی (شهید قندی)، کنار بانک مسکن مراجعه کنند.