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۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۴۴

صبح امروز صورت گرفت؛

تجدید میثاق فرمانده جدید نیروی هوایی با آرمانهای امام راحل و شهدا

تجدید میثاق فرمانده جدید نیروی هوایی با آرمانهای امام راحل و شهدا

امیر نصیر زاده فرمانده نیروی هوایی ارتش صبح امروز با حضور در حرم امام خمینی (ره) و بهشت زهرا (س) با آرمانهای امام راحل و شهداء تجدید میثاق کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی هوایی نهاجا، امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیر زاده فرمانده نیروی هوایی ارتش به همراه حجت الاسلام قاضی رئیس اداره عقیدتی سیاسی نهاجا در اولین روز کاری خود پس از انتصاب به فرماندهی نیروی هوایی ارتش با حضور در حرم امام خمینی (ره) به بنیان‌گذار کبیر جمهوری اسلامی ایران ادای احترام و با آرمانهای آن بزرگوار تجدید میثاق کرد.

بنا بر این گزارش، وی همچنین با حضور در قطعه ۲۴، ۲۹، ۵۰ بر سر مزار شهیدان، صیاد شیرازی، ستاری، لشکری، فلاحی، فکوری، تهرانی مقدم، آوینی، کلاهدوز، نامجو، شهدای نهاجا و جاوید الاثر و یادمان شهیدان کاظمی و همدانی، با نثار گل به مقام شامخ این شهدا ادای احترام کرد.

کد مطلب 4382429

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