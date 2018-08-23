به گزارش خبرنگار مهر، جلسه اصلی کمیسیون لوایح با محوریت بررسی موضوعات چندگانه به ریاست علیرضا آوایی وزیر دادگستری و با حضور جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی، حسینعلی امیری معاونت امور مجلس رییس جمهور، لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور، شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی و نمایندگان دستگاه های مربوطه برگزار شد.

در این جلسه مجوز فروش ساختمان سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در نایروبی کنیا و ساختمان نمایندگی ایران در لاگوس نیجریه به تصویب اعضای کمیسیون رسید. همچنین آیین نامه اجرایی قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس مجوز صادرشده در این جلسه، وزارت امور خارجه به منظور تکمیل احداث ساختمان جدید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کنیا، درخواست صدور مجوز فروش ساختمان سابق نمایندگی ایران در نایروبی را ارائه کرد که پس از طرح در جلسه با توافق اعضا مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین وزارت امور خارجه با توجه به انتقال پایتخت سیاسی دولت نیجریه از لاگوس به ابوجا، درخواست صدور مجوز فروش ملک سفارت سابق جمهوری اسلامی ایران در لاگوس نیجریه را به هیئت دولت ارائه کرد که مورد موافقت کمیسیون لوایح هیئت دولت قرار گرفت.

بر اساس لایحه ارائه شده از سوی وزارت امور خارجه، درآمد ناشی از فروش ساختمان سفارت برای احداث ساختمان های جدید سفارت و اقامتگاه سفیر بر روی دو قطعه زمین متعلق به جمهوری اسلامی ایران در ابوجا هزینه خواهد شد.

در این جلسه همچنین آیین نامه اجرایی قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه (آپوستیل) مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن به موجب گواهینامه مخصوص، اسناد صادر شده در هریک از کشورهای عضو در سایر کشورهای عضو قابلیت بهره برداری و استفاده حقوقی و قانونی را خواهد داشت و در حقیقت یک سند بین المللی است که آن را با اسناد رسمی داخلی کشورها می توان مقایسه کرد. گواهینامه آپوستیل به طور معمول به اسناد و تأییدیه های محلی پیوست می شود تا به این اسناد وصف بین المللی ببخشد.

پس از ارزیابی دو تبصره آیین نامه اجرایی قانون مذکور، ادامه روند بررسی به جلسه آتی موکول شد.

گفتنی است، لوایح تصویب شده در این کمیسیون در صورت تصویب در جلسه هیئت دولت برای اجرا به دستگاه های مربوطه ابلاغ خواهد شد.