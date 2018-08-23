شهرستان آبیک ظرفیت خوبی برای نیروگاه خورشیدی و گلخانه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در محل فرمانداری آبیک برگزار شد با تشریح مهمترین طرح های آماده افتتاح در شهرستان اظهارداشت: همزمان با هفته دولت ۵۳ طرح کشاورزی، صنعتی، خدماتی با اعتباری بالغ بر ۲۷ میلیارد تومان در مناطق مختلف شهرستان آبیک افتتاح خواهد شد.

وی افزود: در شهرک صنعتی یک و دو در آبیک شش واحد صنعتی آماده بهره برداری خواهد شد و طرح های توسعه آبیاری مدرن نیز عملیاتی می شود.

احمدپور بیان کرد: با اجرای طرح های صنعتی در شهرستان آبیک زمینه اشتغال ۶۰۰ نفر در منطقه فراهم می شود.

فرماندار شهرستان آبیک تصریح کرد: احداث سد از نوع سنگ ملاتی در یکی از روستاهای شهرستان با اختصاص ۴ میلیارد تومان از دیگر کارهای مهمی است که در هفته دولت کلنگ زنی خواهد شد.

طرح انتقال آب سد طالقان به قزوین عملیاتی شده است

وی گفت: یکی از طرح های مهم برای تامین آب شرب انتقال آب سد طالقان به استان و تامین آب ۱۶ شهر است که در این میان آب شرب آبیک در اولویت قرار دارد.

احمدپور اظهارداشت: با حفر سه حلقه چاه در کوتاه مدت برای تامین آب شرب شهر اقدام کرده ایم و در این زمینه هیچ مشکلی نداریم.

رفع آلایندگی کارخانه سیمان را پیگیری می کنیم

وی بیان کرد: کارخانه سیمان در سالهای اخیر برای کاهش آلایندگی اقدام کرده اما همچنان مردم از آلودگی این واحد صنعتی در رنج هستند و با هماهنگی استانداری البرز و محیط زیست پیگیر موضوع هستیم تا این آلایندگی به طور کامل برطرف شود.

احمدپور در خصوص عبور جاده از میان مجموعه گوشت زیاران و ایجاد مشکل بهداشتی برای کشتارگاه گفت: با اقدامات انجام شده این جاده در محدوده عبور از کشتارگاه تا شش متر زیرزمین خواهد رفت تا آلودگی به کمترین میزان برسد و احداث روگذر و زیرگذر نیز برای دسترسی مجموعه پیش بینی شده است.

۳۱ میلیارد تومان بودجه عمرانی شهرستان آبیک

فرماندار آبیک اظهارداشت: امسال ۳۱ میلیارد تومان اعتبار عمرانی در شهرستان پیش بینی شده است که در خوشبینانه ترین حالت ۶۰ درصد تخصیص خواهد یافت که امیدواریم بتوانیم طرح های نیمه تمام را به پایان برسانیم

وی بیان کرد: در شهرک صنعتی کاسپین شماره یک مجوز ۳۱۵ واحد صنعتی واگذار و ۱۸۰ واحد فعال شده و ۱۲۰ واحد در درست اجراست و در کاسپین شماره دو هم تعداد ۹۵ مجوز واگذار شده و ۲۷ واحد فعال داریم و ۷ واحد با پیشرفت بالای ۷۰ درصدی در این محدوده وجود دارد.

احمدپور گفت: با استقرار صنایع «های تک» در تولید قطعات خودرو، صنایع بسته بندی، در شهرک های صنعتی کاسپین یک و دو شرایط خوبی برای منطقه ایجاد شده است و می تواند فرصتی برای توسعه شهرستان باشد.

فرماندار ابیک یادآورشد: ۵ درصد تخم مرغ کشور در واحدهای صنعتی این شهرستان تولید می شود و یکی از ۴ واحد بزرگ تولید مرغ مادر کشور نیز در این شهرستان است که میتواند زمینه جذب سرمایه گذاران را مهیا کند.

ظرفیت های صنعتی آبیک تقویت می شود

وی گفت: با ظرفیت های موجود صنعتی و کشاورزی تلاش خواهیم کرد تا بخش صنعت را تقویت کنیم و در کنار آن برای راه اندازی واحدهای نیمه تمام و تعطیل شده برنامه مدونی داریم.

احمدپور اظهارداشت: خوشبختانه صنایع منطقه به روز و «های تک» است اما در بخش کشاورزی با فرسودگی واحدها روبرو هستیم که نوسازی آنها را در اولویت قرار خواهیم داد.

نیروگاههای خورشیدی توسعه می یابد

فرماندار شهرستان آبیک از توسعه مناطق بیابانی در جنوب دشت قزوین خبرداد و گفت: بیابانی شدن برخی مناطق آبیک هرچند تهدید محیط زیستی است اما از این شرایط به عنوان فرصت استفاده خواهیم کرد و توسعه نیروگاههای خورشیدی را در دستور کار قرار داده ایم.

آبیاری تحت فشار تسریع می شود

احمدپور افزود: اجرای طرح آبیاری تحت فشار و نوین در اراضی دشت آبیک از دیگر برنامه های ما در دوران مدیریت جدید است که سهم استان ۳۵۰۰ هکتار تعیین شده است.

وی بیان کرد: از ابتدای انقلاب تاکنون حدود ۵ هزار هکتار از اراضی زیر پوشش آبیاری مدرن قرار گرفته و در یک سال گذشته با اختصاص ۲۳ میلیارد تومان بیش از ۱۰۷۶ هکتار از اراضی تحت پوشش آبیاری مدرن قرار گرفته است.

احمدپور گفت: عبور ریل راه آهن از شهرستان یک فرصت ایده آل و وجود اتوبان تهران به قزوین با تردد چند ده میلیونی هم یک فرصت ارزشمند است که باید طرح هایی را پیاده کنیم تا از این ظرفیت بخوبی استفاده شود.

وی بیان کرد: ورودی شهر ابیک مناسب نیست و باید ساماندهی شود تا بتوانیم از این جاده ترانزیت که به آسیای میانه هم متصل میشود برای رونق اقتصادی منطقه استفاده کنیم.

فرماندار آبیک اظهارداشت: متاسفانه نماد آبیک فقط کارخانه سیمان شده است در حالی که می توانیم ظرفیت های صنعتی، کشاورزی، گردشگری و خدماتی شهر را به عنوان الگویی در مسیر توسعه مورد استفاده قرار داده و نماد شهر آبیک معرفی کنیم.

آبیک ظرفیت خوبی برای توسعه کشت گلخانه ای دارد

احمدپور در ادامه با اشاره به کمبود منابع آبی و ضرورت توسعه گلخانه ها افزود: اراضی آبیک منطقه بسیار مستعدی برای توسعه کشت گلخانه ای است که برای توسعه مجتمع های گلخانه ای آمادگی کامل داریم.

وی در خصوص مشکلات درمانی شهرستان نیز اظهارداشت: برای اجرای الحاقیه بیمارستان آبیک قرار بود دانشگاه علوم پزشکی و خیرین مشارکت کنند که چون هزینه دولتی تامین نشده نتوانسته ایم کمک خیرین را جلب کنیم.

فرماندار آبیک اضافه کرد: ۴ میلیارد تومان اعتبار ملی و یک میلیارد تومان اعتبار استانی برای تجهیز بیمارستان آبیک اختصاص خواهد یافت و در حال حاضر نگرانی زیادی نداریم و تلاش می کنیم تا دو سال آینده اتفاقات خوبی در حوزه درمانی این شهرستان رخ دهد.

شهرک دانشگاهی هنوز محقق نشده است

وی در خصوص توقف طرح استقرار شهرک دانشگاهی اظهارداشت: قرار بود حداقل ۱۲ واحد دانشگاهی دراین شهرک مستقر شوند که تاکنون دو واحد مستقر شده اند و باید پیگیری کنیم تا این وضعیت تعیین تکلیف شود در غیر این صورت زمین های پیش بینی شده به متقاضیان دیگر واگذار شود.

پردیسبان یک نمایش بود

احمدپور در خصوص تعطیل شدن پروژه سرمایه گذاری «پردیسبان» گفت: این طرح به نوعی یک نمایش و شو تبلیغاتی بود که سرمایه های مردم را جمع کرد اما نتیجه نداشت و طراحان دنبال اجرای آن نبودند اما اگر چنین طرح های واقعی در منطقه پیاده شود می تواند به اشتغال و اقتصاد آبیک کمک کند