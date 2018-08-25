به گزارش خبرنگار مهر، اکبر ترکان عصر مشاور عالی رئیس جمهور امروز در نشست گرامیداشت آیت الله هاشمی اظهار داشت: یکی از ویژگی های آقای هاشمی، هنر گوش دادن بود؛ کسانی که در دولت ایشان بودند، یادشان است وقتی بحث های مهم پیش می آمد، آقای هاشمی حوصله می کرد و به همه صحبت ها با دقت گوش می داد.

وی افزود: آقای هاشمی تا خودش روی مساله ای مسلط نمی شد، به تصمیم گیری نمی رسید. پس از آنکه مساله را می فهمید، از اهل خبره برای پرداختن به مساله استفاده می کرد. آقای هاشمی در عرصه تصمیم گیری، خبرگان در هر حوزه را می شناخت.

ترکان اظهار داشت: شاخص ترین ویژگی آقای هاشمی، قدرت تصمیم گیری بود. امروز بسیاری از سطوح عالی کشور، مسائل را می دانند اما چون تصمیم گیری سخت است، مسائل را دست نخورده باقی گذاشته اند.