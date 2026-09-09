به گزارش خبرنگار مهر، علیضامن صالحیفرد پیش از ظهر چهارشنبه در اولین جشنواره مطبوعات و اورژانس اظهار کرد: این ایام به نوعی متعلق به اورژانس بیمارستانی و مدیریتهای بحران است؛ اما به نظر من همه ایام متعلق به حیاتبخشی به بیماران و آسیبدیدگان در هر نقطهای است.
وی تصریح کرد: وقتی نام اورژانس میآید، عدهای تصور میکنند فقط باید تصادفی رخ دهد تا اورژانس بالای سر مصدوم برسد، در حالی که اورژانس در تمام لحظات حضور دارد، هر بیمار در هر سن و شرایطی که نیاز به خدمات پایه، حیاتی و اورژانسی داشته باشد و ثانیهها و دقایق برای نجات او تعیینکننده باشد، همین مجموعه اورژانس است که با یک تماس بهسرعت میرسد و با دانش و مهارت تلاش میکند جان همنوع را نجات دهد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به آمادگی پایگاههای اورژانس در نقاط شهری، جادهای، مرکز اورژانس استان و مراکز شهرستانها افزود: همکاران ما همیشه آمادهباش بودهاند، با وجود کاستیهای ساختاری، منابعی، نیروی انسانی و اعتبارات، اصالت وجود این عزیزان باعث شده خدمترسانی متوقف نشود. دستان سخاوتمندشان، اولین دستانی است که بالای سر بیمار نیازمند در منزل، معابر و صحنه حادثه قرار میگیرد.
صالحیفرد با قدردانی از مردم خاطرنشان کرد: خدماتدهی در نقاط شهری با اعلام ستاد هدایت بهخوبی انجام میشود، اما بعضاً در اخبار رصد میشود که در بازه زمانی کوتاه، چندین هزار تماس جنبه مزاحمت داشته است، این یعنی اتلاف وقت؛ یعنی ممکن است بیماری که ثانیه و دقیقه نیاز دارد، پشت خط بماند و وقفه ایجاد شود.
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