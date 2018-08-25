به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گرشاسبی در حاشیه تمرین امروز پرسپولیس در جمع خبرنگاران گفت: اول از همه لازم میدانم از شما خبرنگاران تشکر کنم که فعالیتهای ورزشی و امور باشگاه پرسپولیس را پوشش میدهید تا هوادارانمان در جریان قرار گیرند. همانطور که میدانید امروز آخرین تمرین ما در ایران است و ظهر فردا به قطر میرویم تا مقابل الدحیل که تیم قدرتمندی است، بازی کنیم.
وی که به تازگی حکم مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس را دریافت کرده است، ادامه داد: همه چیز از لحاظ روحی و روانی مهیاست و تدارکات خوبی در نظر گرفتهایم تا تیم با قدرت در قطر حاضر شود؛ ضمن اینکه مسائل فنی را نیز کادر فنی به بهترین نحو به بازیکنان گوشزد میکنند تا نتیجه لازم گرفته شود.
گرشاسبی بار دیگر به مشکلات پرسپولیس به دلیل محرومیت از حضور در نقل و انتقالات اشاره کرد و گفت: دو پنجره قبلی نقل و انتقالاتی را به دلیل محرومیت از دست دادیم و حالا برابر تیمی میجنگیم که هزینههای سرسامآور کرده و بودجهاش قابل قیاس با بودجه پرسپولیس نیست. چند بازیکن هم از جمع ما رفتهاند و ما با همین موجودی میرویم تا دل هوادارانمان را با ارائه یک بازی قابل قبول شاد کنیم؛ ضمن اینکه امیدوار هستیم در بازی برگشت در ورزشگاه سرخ آزادی، نتیجهای را بگیریم که منجر به صعود پرسپولیس شود.
وی درباره عملکرد پرسپولیس در هفتههای اخیر رقابتهای لیگ برتر افزود: شاید دو سه هفتهای است که نبردهایم اما تمام کارشناسان فوتبالی میگویند که پرسپولیس خوب بازی میکند و حریفانش بازی بسته و دفاعی انجام میدهند؛ در همین بازی آخر با نفت آبادان، دو بار توپ بازیکنان به تیر دروازه خورد. داور بازی دو بار هم تایم برای آب خوردن بازیکنان داد. تور دروازه هم پاره شد اما وقت اضافه زیادی محاسبه نشد که جای توجه بیشتر از سوی کمیته داوران را دارد. پرسپولیس در کورس قهرمانی است و باید درصد خطاهایش کم باشد.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در مورد فرصت کم این باشگاه برای تسویه بدهیهای خود از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا اظهار کرد: از جانمان مایه گذاشتیم تا ۲۸ پرونده خارجی را ببندیم؛ ۲ پرونده خارجی دیگر را هم قسطبندی کردیم. آنها با اینکه ما را نمیشناختند، حاضر شدند پول خود را قسطی بگیرند اما برخی طلبکاران داخلی ظاهراً میخواهند پرسپولیس از بین برود. از تاریخ حضور در پرسپولیس، حدود ۶-۵ میلیارد بدهی دادهایم و طلب بیش از ۲۰۰ نفر از مربیان و بازیکنان را پرداخت کردهایم؛ ضمن اینکه فکر نمیکنم کارخانه ایرانخودرو هم به اندازه پرسپولیس بدهی مالی داشته باشد. با کمک وزیر امور اقتصاد و دارایی قصد داریم مالیات را مجدداً بررسی تا مالیات واقعی را به صورت اقساطی پرداخت کنیم.
گرشاسبی در خصوص تکلیف نهایی سوپرجام و اعتراض باشگاه استقلال به رأی کمیته انضباطی گفت: نتیجه مشخص است، زهرا نعمتی چند ثانیه دیر آمد تا تغذیه کُند؛ حالا استقلال که اصلاً نیامد تا بازی کند. این اعتراضی که صورت گرفته، روال خودش را دارد اما به نظرم رأی مشخص است و نمیشود آن را به گونهی دیگر تغییر داد.
وی در مورد اینکه فتحی گفته است «استقلال قصد داشته پرسپولیس را غافلگیر کند»، تصریح کرد: آن زمان که اصلاً آقای فتحی نبوده، حالا من هم نمیدانم که چنین حرفی زده است یا نه. در آخرین جلسهای که برای سوپرجام تشکیل شد، نماینده استقلال حضور داشت و گفت «آمادگی نداریم و تیم در خارج از کشور است». مهدی تاج سه بار در این باره از نماینده استقلال سؤال کرد، بنابراین به نظرم صحبت درباره آن زیاد جالب نیست؛ آنها باید جام را بدهند. قشنگ نیست چنین بحثهایی مطرح شود.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در مورد دیدار با تاج گفت: آقای تاج گفته بود «قبل از اعزام تیم به تمرین میآید» و حالا هم به تمرین استقلال رفت
وی در مورد ضربالاجل کنفدراسیون فوتبال آسیا تصریح کرد: من تلاش کردم و حالا واقعاً به تنهایی از پسِ آنها برنمیآیم. فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و سازمان لیگ باید کمک کنند. ۹۲ درصد از بدهیها را پرداخت کردهایم و تنها ۸ درصد مانده است. به دلیل حذف ارز دولتی، مجبور شدیم سه تا چهار برابر هزینه کنیم و این ضربه سنگینی به پیکره مالی باشگاه زده است.
گرشاسبی در پایان خاطرنشان کرد: آنقدر در فیفا پرونده داریم که محکوم میشویم. پرونده گابریل هم همینطور بود. وکیل او مقداری پول گرفت و بعد خود گابریل شکایت کرد. ما باید پرداخت میکردیم وگرنه ۶ امتیاز کم میشد. وکیل قبلیاش مطالباتی از باشگاه دارد که قبول کرده بخشی از این هزینهها را پرداخت کند.
نظر شما