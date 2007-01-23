به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم در حال حاضر مرحله پیش تولید و انتخاب بازیگران را سپری می کند. بر اساس برنامه ریزی، فیلمبرداری پنجمین اثر سینمایی امینی که در ژانر معناگرا قرار دارد، نیمه بهمن امسال در روستای ملرد شهرستان فیروزکوه آغاز خواهد شد.



داستان فیلم سینمایی "استشهادی برای خدا" در طبیعت می گذرد و فضای قصه به گونه ای است که نیاز به برف و فضای زمستانی دارد. زمان بندی فیلمبرداری 45 جلسه کاری پیش بینی شده و این مرحله تا پایان سال جاری به اتمام می رسد. لوکیشن های اصلی فیلم در ارتفاعات و راه آهن فیروزکوه قرار دارد.



محسن تنابنده و احمد مهرانفر بازیگرانی هستند که برای حضور در این فیلم انتخاب شده اند و بازیگر شخصیت اصلی هنوز انتخاب نشده است. محمدرضا سکوت مدیر فیلمبرداری، سعید هاشمی مدیر تولید، اصغر هاشمی صدابردار، بهزاد کزازی طراح صحنه و لباس و بابک شعاعی طراح چهره پردازی این اثر هستند. تهیه کنندگی فیلم را سعید حاج میری بر عهده دارد و این اثر را با مشارکت سازمان سینمایی سبحان فیلم و رادیو تلویزیون عرب تولید می کند.



ساخته قبلی علیرضا امینی "زمان می ایستد" نام داشت که با بازی هانیه توسلی ارایه شد. این فیلم در بخش مسابقه جشنواره بیست و چهارم فجر حضور داشت. داستان فیلم درباره دختری است که سعی می کند از منطقه ای مرزی که بسیار سرد و برفگیر است به کشور دیگری فرار کند.