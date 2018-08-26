لزوم تبیین جایگاه ولایت و واقعه غدیر برای جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی برنامه های اجرای دهه امامت و ولایت و عید سعید غدیر رباط کریم بعد از ظهر یکشنبه در محل تبلیغات اسلامی این شهرستان برگزار شد.

حجت الاسلام علی تولایی در این جلسه گفت: واقعه غدیر از مهمترین وقایع تاریخ اسلامی است و خدواند در این روز دین را تکمیل و نعمت را بر امت تمام کرد و این روز عید اکبر است.

وی در ادامه با بیان روایتی از امام باقر(علیه السلام) به تبیین جایگاه ولایت در اسلام و فرهنگ شیعه پرداخت و افزود: بزرگداشت عید سعید غدیر خم را که اعظم اعیاد امت پیامبر(ص) است، باید یک وظیفه الهی دانست و بر برپایی مراسمات ویژه در دهه امامت و ولایت، اطعام روز عید غدیر و تجلیل از سادات از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تولایی با بیان اینکه درایام دهه ولایت و امامت در رباط کریم برنامه های متنوعی پیش بینی شده است گفت: جشن های مردمی غدیر، برپایی ایستگاههای صلواتی و برپایی گفتمان های دینی با موضوع غدیر و ولایت، اعزام مبلغ به نشست های علمی و اطعام در برخی مساجد از آن جمله این برنامه ها است.

وی ادامه داد: واقعه غدیر و دهه ولایت بهترین زمان برای تبیین اهداف و جایگاه ولایت به خصوص برای نسل‌های جوان به‌عنوان آینده‌سازان این نظام است؛ چرا که اصلی‌ترین اصول این واقعه تاریخی پایه‌گذاری نهاد ولایت و رهبری در جامعه است.