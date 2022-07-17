پیام غدیر حقانیت اسلام و تشیع و امام علی(ع) است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید محمود حسینی به اهمیت مساله غدیر اشاره کرد و افزود: بحث غدیر به عنوان عید الله اکبر و از منظر قران به عنوان روزی است که کافران از ضربه به دین اسلام مأیوس شدند چرا که امیدوار بودند بعد از پیامبر به کفر و بت پرستی خویش رجوع خواهند کرد. اما در روز غدیر مشاهده کردند نه تنها پیامبر علی به عنوان جانشین پیامبر انتخاب شد بلکه افق ولایت تا قیامت مورد تاکید قرار گرفت.

وی ادامه داد: واقعه روز غدیر نشان داد که اسلام بعد پیامبر تمام شدنی نیست و به واسطه اولاد امیر المومنین ادامه خواهند یافت؛ در حقیقت دین اسلام منحصر به برهه زمانی خاص نیست و برای طول تاریخ است

حسینی با اشاره به نقش ولایت اهل بیت (ع) در هدایت انسان، گفت: در نعمت‌ها، بزرگ‌ترین نعمت، نعمت ولایت است. اصل و محتوای دین ولایت است در حقیقت منظور از ولایت، تنها ولایت امیر المومنین نیست بلکه ولایت اصلی از آن خداست و در راستای آن ولایت پیامبر و سپس ولایت ائمه..

حسینی با تاکید بر فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص احیای غدیر و مقدمه سازی ظهور بیان کرد: مشکلاتی که مسلمین در ۱۴۰۰ سال گذشته با آن روبرو بوده‌اند به این دلیل است که از غدیر فاصله گرفته‌اند؛ احیای غدیر باعث اتصال به ولایت و به ظهور ولی اله در روی زمین منجر خواهد شد.

وی درمورد علل عدم پرداخت به مساله غدیردر میان جامعه مسلمین گفت: در دنیا در مقابل هیچ امری به اندازه ولایت مقابله صورت نگرفته است؛ چرا که کسی نمی‌خواهد زیر چتر و بیرق کسی حتی خدا برود برای همین با آن مقابله می‌کنند، چون قبول ولایت با قبول امر ونهی آن همراه است.

حسینی بقای مذهب تشیع با وجود کارشکنی‌ها را تا به امروز معجره دانست و تصریح کرد: با وجود تلاش‌هایی که در طول تاریخ برای مقابله با ولایت علی (ع) بود؛ از سب و لعن امام علی به مدت ۸۰ سال گرفته تا تعیین کیسه طلا برای سر شیعیان از سوی حجاج بن یوسف، بقای مذهب تشیع خود بزرگترین معجره است؛ جرج جرداق جمله‌ای دارد می‌گوید: «متعجم از مردی که دوستان از روی ترس؛ دشمنان از روی عداوت و دشمنی فضائل وی را پنهان کرده‌اند اما با این‌همه دنیایی با فضائل وی پر شده است»

وی در مورد جایگاه هیئت‌ها و برگزاری مراسمات و نقشی که می‌توانند در احیا و زنده نگهداشتن غدیر داشته باشند بیان کرد: در بحث هیأت مذهبی و تشکل‌های مردمی خوشبختانه همه مجموعه‌ها و هیأت فعال هستند و وظیفه ما بسترسازی و هماهنگی و رهبری است، همچنین حضور نماینده ولی فقیه در استان که اهتمام ویژه به مراسمات مذهبی و مخصوصاً عید غدیر دارند و همه عوامل فرهنگی و مذهبی در استان لبیک گفته‌اند و به امید خدا امسال عید غدیر با عظمتی خواهیم داشت.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی بر اهمیت تبیین و تبیین اشاره کرد و افزود: دونکته اینجا حائز اهمیت است؛ نخست اینکه در کنار مراسم‌ها باید بصیرت افزایی هم صورت بگیرد و بنابه گفته مقام معظم رهبری که تاکید کرده‌اند بر جهاد تبیین، تبیین در معنای واقعی اتفاق بیفتد و پی به حقیقت اسلام و غدیر و ولایت ببریم و نقش و وظیفه خود را برای احیای غدیر متوجه بشویم.

وی ادامه داد: در کنار تبیین، تبیین هم لازم است در مناسبات مذهبی باید مراسمات باعظمت برگزار شود در محرم دستجات هیأت و در غدیر نیز باید جشن و سرور برپا باشد در هریک از اقدامات و مراسمات مذهبی یک پیام عمومی وجود دارد پیام غدیر این است که ما شیفته ولایت و عاشق اهل بیت هستیم و حقانیت علی و تشیع و اسلام را بیان می‌کنیم.

حسینی با اشاره به ماجرای حضرت موسی و هارون گفت: حضرت موسی برای جداشدن ۴۰ روزه از قوم خود هارون را جانشین خود معرفی می‌کند، مگر می‌شود پیامبر بعد از خودش برای دین اسلام که گفته شده دین ابدی است جانشینی معرفی نکند، این امکان وجود ندارد و از حکمت خداوند نیز به دور است ما در غدیر حقانیت اسلام را نمایان می‌سازیم که اسلام یک دین عمومی است تمامی مسائل در آن لحاظ شده و از چیزی غفلت نشده است بر همین اساس برای عید بزرگ غدیر خم مراسمات وجشن همراه با بصیرت افزایی و آشنایی با خطبه غدیر ضروری است.

او ادامه داد: در برگزاری مراسمات شور و شعورهمواره باید درکنار هم باشند؛ باید به بعد معرفت و بصیرت بیش از پیش اهمیت دهیم و با همفکری اهل فکر و نخبگان قدم‌های مثبتی در جهت بصیرت افزایی برداشته شود.

حسینی بر نقش بصیرت افزایی در حل بسیاری از ناهنجاری‌های جامعه اشاره کرد و افزود: اگر شور و شعور در کنار هم قرار بگیرند قطعاً بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و همچنین بدحجابی در جامعه حل می‌شود؛ غالب خانواده‌های ما مؤمن و متدین هستند اما عرف جامعه گاهی مواقع در شرایطی قرار گرفته که افراد یکسری احکام و مسائل دینی را نمی‌داند و از برخی گناهان بی خبر هستند که اگر آگاه باشند این مسائل در جامعه بروز نمی‌کند.

حسینی در مورد اعتقادات نسل جدید و مخصوصاً آگاهی دهه نودی ها در مورد دین و مسائلی از قبیل غدیر خم بیان کرد: تعدادی از افراد جامعه براین معتقدند که نسل قدیم نسبت به نسل جدید متدین و آگاه‌تر بودند در صورتی که به نظر من قطعاً اینگونه نیست؛ نسل کنونی به لحاظ زمانی و بستری که در اختیارشان است امکان آشنایی بیشتری با با دین داشتند و غالباً آگاهی و ضریب هوشی این نسل به مراتب از قبلی‌ها بیشتر است.

وی ادامه داد: در بحث دهه نودی ها مطمئن باشید که خودشان پای کار هستند و اگر خودمان نیز برنامه ریزی های درستی انجام دهیم فرزندان این نسل نه تنها خود بلکه خانواده‌هایشان را نیز هدایت و همراه می‌سازند.