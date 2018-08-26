به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، وزرای دفاع دوکشور بعد از مذاکرات مفصل و بعد از دیدار و مذاکره با رئیس جمهور این کشور، سند موافقت‌نامه همکاری‌های دفاعی بین دو کشور را امضاء کردند.

براساس این گزارش، در این سند همکاری که به امضای وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران و سوریه رسید، بر گسترش همکاری‌های دفاعی نظامی تاکید شده است.

وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در مراسم با اشاره به امضای این سند همکاری اظهار داشت: ‌این موافقت‌نامه زمینه‌های گسترده‌ای را فراروی همکاری‌ها دو جانبه قرار خواهد داد.

امیر سرتیپ حاتمی با اشاره به روابط راهبردی تهران و دمشق تصریح کرد: سوریه در حال عبور از مرحله بحران است و وارد مرحله بازسازی می شود، بنابر این موافقت‌نامه پیش‌رو زمینه‌های حضور، مشارکت و همکاری‌های دوجانبه تهران ـ دمشق را تعریف خواهد کرد.

وزیر دفاع‌ جمهوری عربی سوریه نیز در این مراسم اظهار داشت: در سایه حمایت‌ها و همکاری با جمهوری اسلامی ایران بود که پیروزی‌های بزرگ بر گروه های تروریستی و حامیان آنها رقم خورده است.

سپهبد علی ایوب با اشاره به امضای این سند همکاری اظهار داشت: در سایه ادامه همکاری‌های دو جانبه منافع ملی خودمان را محقق خواهیم کرد و ‌به هیچ طرف و کشوری اجازه نخواهیم داد به روابط محکم و استوار دو کشور خدشه‌ای وارد کنند.

‌وی تصریح کرد: دمشق بر این باور است که سیاست تنها منافع ملی نیست بلکه به اصول و ارزش‌هایی استوار است که در میان ایران و سوریه پابرجاست لذا روابط دو جانبه تهران و دمشق به صورت مستمر و گسترده برقرار است و از تجارب همدیگر نهایت استفاده را خواهیم برد.



همچنین امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران‌ پس از دیدار با سپهبد علی ایوب همتاری سوری خود در در نشستی خبری با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به امنیت پایدار و حفظ تمامیت ارضی کشورهای منطقه پایبند است، اظهار داشت: ‌جمهوری اسلامی بیش از ۴۰ سال است که روابط خوبی با سوریه در تمام زمینه‌ها دارد و این کشور در جنگ تحمیلی در کنار ملت و رهبری ایران ایستاد و ما نیز از همان ابتدای جنگ در کنار مردم و دولت سوریه در مبارزه با تروریسم بودیم و این راه را ادامه می دهیم.

وی با بیان اینکه در چارچوب روابط مستحکم دو جانبه دو کشور و در یک مقطع سیاسی مهم با همکاری نیروهای محور مقاومت و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه بر یک توطئه و فتنه بزرگ منطقه ای فائق آمدند، افزود: این موفقیت‌ها و پیروزی‌ها را به ‌وزیر دفاع سوریه، ‌رهبران دو کشور، نیروهای مسلح، دولت ملت ایران و سوریه تبریک و تهنیت می‌گویم.

وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه مردم سوریه یک هویت واحد متشکل از اقوام و مذاهب هستند که در چارچوب قانون اساسی زندگی می‌کنند و امنیت پایدار در این کشور در گرو حمایت از نیروهای مسلح است، تصریح کرد: در نشست دو جانبه با همتای سوری خود آخرین وضعیت پیروزی‌ها و شکست‌های گروهک‌های تکفیری را مورد بررسی قرار دادیم.

امیر حاتمی با بیان اینکه بخش خصوصی ایران با توانمندی‌های بالای خود آمادگی دارد تا با مردم و دولت سوریه در زمینه بازسازی کمک کند، خاطرنشان کرد: ‌جمهوری اسلامی از توانمندی بالایی در زمینه دفاعی نیز برخوردار است و می‌تواند در راستای گسترش تجهیزات نظامی به کشور سوریه کمک کند.

وی هرگونه مداخله در امور داخلی سوریه و منطقه را محکوم کرد و بر ضرورت مشارکت در مرحله بازسازی سوریه به ویژه بهره‌گیری از ظرفیت های بخش خصوصی تاکید کرد.

وزیر دفاع سوریه نیز در این کنفرانس خبری از تلاش های مستشاران جمهوری اسلامی ایران در مقابله ملت، دولت و نیروهای مسلح عربی سوریه با گروه‌های تروریستی قدردانی کرد.

سپهبد علی ایوب با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای محور مقاومت، گفت: جنگ جهانی برنامه‌ریزی شده از حدود هشت سال قبل علیه مردم و دولت سوریه به راه افتاد که با حمایت جبهه مقاومت این توطئه خنثی شد و ایران نقش مهمی در ریشه‌کنی تروریسم در سوریه داشته که باید قدردان این کمک‌ها باشیم.

وی با بیان اینکه هم‌اینک بیشتر سوریه از وجود تروریسم پاکسازی شده و به زودی نیز ارتش و نیروهای مسلح بر استان ادلب مسلط می شوند، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه روابط بسیار استراتژیکی با هم دارند که ناگسستنی و خدشه ناپذیر است.

وزیر دفاع سوریه در پایان از رهبری‌های داهیانه امام خامنه‌ای (مدظله العالی)، رئیس جمهور، دولت و ملت ایران کمال تشکر و قدردانی را در حمایت از مردم این کشور به عمل آورد. ‌