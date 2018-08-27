افتتاح و کلنگ زنی ۲۷۲۸ پروژه گلستان در هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمناف هاشمی صبح دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: در هفته دولت امسال دو هزار و ۷۲۸ پروژه عمرانی و اقتصادی گلستان با اعتبار ۹۴۰ میلیارد تومان بهره برداری و کلنگ زنی می شود.

وی با بیان این که این پروژه ها برای سه هزار و ۷۷۰ نفر در استان اشتغال ایجاد می کند، به جزییات بیشتر اشاره کرد و افزود: از دو هزار و ۷۲۸ پروژه افتتاحی و کلنگ زنی این ایام، ۴۶۳ میلیارد تومان پروژه عمرانی و ۴۷۶ میلیارد تومان پروژه اقتصادی است.

استاندار گلستان با اشاره به این که بیشترین پروژه های هفته دولت به شهرستان گنبدکاووس اختصاص یافته است، ادامه داد: در این ایام ۵۱۹ پروژه در گنبدکاووس و ۲۷۹ پروژه در مینودشت به بهره برداری رسیده و یا کلنگ زنی می شود.

وی با بیان این که کمترین پروژه های این ایام به بندرترکمن و مراوه تپه اختصاص یافته است، گفت: این دو شهرستان هر کدام ۵۰ پروژه افتتاحی و کلنگ زنی دارند.

هاشمی با بیان این که امسال برخلاف سال های گذشته تعداد پروژه های کلنگ زنی بیش از پروژه های افتتاحی است، اضافه کرد: تلاش داریم پروژه هاب افتتاحی و کلنگ زنی بخش خصوصی استان را افزایش دهیم.

اعتبار ۱۰۵۰ میلیارد تومانی برای رفع موانع تولید

وی تصریح کرد: تاکنون از دو یا سه محل هزار و ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات و اعتبارات به طور مستقیم و غیرمستقیم برای رفع موانع تولید در گلستان تخصیص یافته است.

به گفته هاشمی در یک سال گذشته گلستان از جایگاه ۲۱ تا ۲۳ کشوری در حمایت از موانع تولید و واحدهای تولیدی و صنعتی به رتبه چهارم و پنجم رسیده است.

هاشمی با اشاره به این که گلستان رتبه دو یا سوم اعتبارات گردشگری کشور را به خود اختصاص داده است، بیان کرد: گلستان در گذشته حدود هفت پروژه بوم گردی داشت اما هم اکنون تعداد پروژه های بوم گردی در حال ساخت استان به ۹۰ پروژه رسیده است.

استاندار گلستان خاطرنشان کرد: همچنین گلستان امسال ایجاد ۳۰ هزار اشتغال را هدف گذاری کرده که تاکنون هفت هزار و ۳۳۱ شغل ایجاد شده و امیدواریم تا پایان شهریور تعداد اشتغال ایجاد شده افزایش یابد.