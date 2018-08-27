۳ پروژه عمرانی در دانشگاه سمنان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصیری زرندی صبح دوشنبه در مراسم افتتاح سه طرح عمرانی دانشگاه سمنان با حضور وزیر علوم کابینه دوازدهم، ضمن بیان اینکه ارتقای خدمت‌رسانی علمی و پژوهشی در زمره اهداف طرح‌های ساخته‌شده در این دانشگاه هستند، تأکید کرد: کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه، یکی از طرح‌هایی است که در سومین روز از هفته دولت به بهره‌برداری رسید، این طرح در زیربنایی به وسعت چهار هزار و ۸۳۰ مترمربع احداث‌شده و دارای دو سالن بزرگ مطالعه خواهران و برادران است.

وی افزود: در کنار این کتابخانه که دارای ۱۴ اتاق اداری است، مرکز اسناد دانشگاه سمنان نیز به بهره‌برداری رسید، این مرکز در سال تحصیلی جدید می‌تواند به مجموعه دانشگاه خدمات ارائه کند.

برپایی نمایشگاه فناوری در سمنان

رئیس دانشگاه سمنان درباره کتابخانه و مرکز اسناد این دانشگاه گفت: کلنگ این پروژه سال ۸۷ بر زمین‌خورده و در نیمه اول سال۹۷ مراحل ساخت آن به اتمام رسید و امروز خوشبختانه شاهد افتتاح آن با حضور وزیر علوم هستیم.

نصیری زرندی گفت: فاز نخست دانشکده مهندسی عمران با ۱۰ هزار مترمربع زیربنا شامل بلوک‌های آموزشی مجهز به ۱۷ کلاس، سالن‌های مطالعه، آزمایشگاه و ... بااعتبار ۱۶ میلیارد تومان نیز امروز با حضور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری کابینه دوازدهم به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر بااعتبار پنج میلیارد تومان در زیربنای سه هزار و ۸۲ مترمربع دارای ۳۷ اتاق، سومین طرحی بود که با حضور وزیر علوم در سومین روز از هفته دولت افتتاح شد.

رئیس دانشگاه سمنان گفت: به مناسبت هفته دولت نمایشگاه دستاوردهای فن‌آوری واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان با حضور پرشور شرکت‌های فناور برپا شده است.