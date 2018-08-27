ورزش یکی از راهکارهای دستیابی به نشاط اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا یوسفی در مراسم آغاز مسابقات بزرگ فوتبال محلات قزوین اظهار کرد: مسوولان شهرداری واعضای شورای اسلامی شهر قزوین تلاش دارند تا با برنامه‌ریزی برنامه‌های مختلف، قزوین را تبدیل به شهر بانشاط و شاداب کنند.

وی افزود: ورزش کردن یکی از مهمترین راهکارهای دستیابی به نشاط اجتماعی است و باید در دستور کار شهروندان قزوینی قرار گیرد تا روحیه شادی داشته باشند.

یوسفی بیان کرد: امروز شاهد نونهالان علاقمند به فوتبال هستیم که در مسابقاتبزرگ فوتبال محلات قزوین شرکت کردند تا استعدادهای خود را شناسایی کنند و با پرورش آن، آینده درخشان فوتبال استان و کشور را رقم بزنند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر قزوین خاطرشان کرد: نسخه بیماری‌هایی مانند دیابت، فشار خون و افسردگی با ورزش کردن پیچیده می‌شود به همین دلیل باید همه مردم به این حوزه توجه ویژه‌ای داشته باشند.

افزایش ۸ برابری بودجه ورزش قزوین

در ادامه این مراسم محسن حق‌شناس گفت: با همت کمیسیون ورزشی شورای اسلامی شهر قزوین بودجه ورزش شهر قزوین در سال جاری نسبت به سال گذشته ۸ برابر شده است.

وی افزود: این مهم اتفاق بزرگی بوده که در شهر قزوین رخ داده و امیدواریم شاهد موفقیت همه مردم در حوزه ورزش باشیم.

عضو شورای اسلامی شهر قزوینبیان کرد: نونهالان علاقمند به فوتبال اگر بخواهند در ورزش موفق باشند باید استعدادهای خود را کشف کنند و سپس با تمرین کردن به موفقیت برسند.